Wells Fargo obtient le rejet de la plainte d'un actionnaire concernant des prêts commerciaux

Le juge de district américain William Alsup à San Francisco a déclaré que les actionnaires n'ont pas réussi à alléguer de manière adéquate que Wells Fargo avait gonflé de manière injustifiée la qualité de ses prêts, sous-estimé les réserves pour pertes ou présenté de manière inexacte ses pratiques de prêt.

Les actionnaires ont affirmé avoir perdu des milliards de dollars en actions Wells Fargo alors que la banque basée à San Francisco révélait progressivement en 2020 le "niveau de risque précédemment inconnu" de ses prêts commerciaux.

La classe proposée couvre les actionnaires au cours des trois années se terminant le 13 octobre 2020, une période où le cours de l'action de Wells Fargo a chuté de 54 %.

Mais le juge a conclu que Wells Fargo avait des normes de souscription qui "se sont avérées largement exactes ou conservatrices, et non inflationnistes", et n'a pas trompé les actionnaires sur la taille des prêts par rapport à la valeur des entreprises des emprunteurs.

Comme il n'a trouvé aucune déclaration fausse ou trompeuse, M. Alsup n'a pas cherché à savoir si Wells Fargo avait l'intention de frauder qui que ce soit.

Il a déclaré que les actionnaires, menés par le Employees' Retirement System of the State of Hawaii, pourraient déposer une plainte amendée afin de combler les lacunes de leur dossier.

Les avocats des actionnaires n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Wells Fargo et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Depuis 2018, Wells Fargo a opéré sous des ordonnances de consentement de la Réserve fédérale et de deux autres régulateurs financiers américains pour améliorer la gouvernance et la surveillance. La Fed a également plafonné les actifs de la banque à 1 950 milliards de dollars.

La banque a fait face à de nombreuses critiques sur ses pratiques depuis 2016, notamment pour avoir ouvert des comptes sans la permission des clients et facturé à des emprunteurs une assurance automobile dont ils n'avaient pas besoin.

L'affaire est la suivante : Employees' Retirement System of the State of Hawaii v. Wells Fargo & Co, U.S. District Court, Northern District of California, n° 20-07674.