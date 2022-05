Wells Fargo prévoit une récession aux États-Unis à la fin de l'année et réduit sa prévision du PIB.

L'institut d'investissement Wells Fargo a annoncé mercredi qu'il réduisait ses prévisions économiques avec une légère récession américaine désormais à l'horizon dans son scénario de base pour la fin 2022 et le début 2023, ce qui en fait l'une des grandes banques américaines les plus baissières.

Goldman Sachs, en comparaison, a récemment calculé les chances d'une récession à 15% pour l'année prochaine et à 35% pour les deux prochaines années. Les dernières recherches de Morgan Stanley montrent une probabilité de 25% pour une récession débutant dans les 12 prochains mois.

Bank of America Corp a récemment déclaré qu'elle considérait les risques de récession comme "faibles pour le moment mais élevés pour 2023".

Le service de recherche de Wells Fargo a également réduit son objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour la fin de l'année 2022 à 1,5 % contre 2,2 % et a réduit son objectif pour la fin de l'année 2023 à une baisse de 0,5 % contre sa précédente prévision de croissance du PIB de 0,4 %.

Elle prévoit une contraction de 1,3 % du pic au creux pour les trois trimestres. Ce chiffre serait comparable à la contraction de 10 % induite par une pandémie en 2020, à la chute de 3,8 % lors de la crise financière de 2008-2009, ainsi qu'à la baisse de 0,1 % en 2001 et de 1,4 % en 1990/1991.

Alors qu'une contraction économique au premier trimestre 2022 était principalement due à de fortes importations et à des variations de stocks, Wells Fargo a noté que "l'activité des consommateurs s'est affaiblie depuis lors."

Elle a cité le développement des trois risques majeurs identifiés dans ses perspectives de décembre 2021, notamment de nouvelles épidémies et restrictions COVID-19, une inflation plus élevée pour plus longtemps et un dollar beaucoup plus fort. Elle a déclaré que ces problèmes étaient dus à la guerre Russie-Ukraine et à la politique agressive de la Réserve fédérale.

"Ces chocs ont un impact sur l'économie", a-t-il déclaré.

Pour son appel plus baissier, il a cité une perte d'élan dans le sentiment des fabricants et des fournisseurs de services, la lecture du sentiment des consommateurs de mars de l'Université du Michigan - son plus bas depuis 2011 - ainsi que des baisses généralisées de l'activité des consommateurs et une série de "données économiques à haute fréquence fortement faibles de la mi-avril à la mi-mai".

Le cabinet a également réduit son objectif pour le S&P 500 à la fin de l'année 2022, le faisant passer d'une fourchette de 4 500 à 4 700 à une fourchette de 4 200 à 4 400, mais a maintenu son estimation du BPA 2022 à 220 $ pour les sociétés du S&P 500.

Mercredi après-midi, le S&P 500 s'échangeait en baisse de 3,1 % à 3 961,8.

Le cabinet a également relevé sa prévision du chômage américain en 2022 à 3,8 %, contre 3,4 % précédemment, et a relevé sa prévision du chômage en 2023 à 4,4 %, contre 4 % précédemment. Mais elle a maintenu son estimation de l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de fin d'année 2022 à 7,7 %.

Dans la même obligation de recherche, Wells a relevé sa note du secteur des services publics de "neutre" à "très défavorable" et a rétrogradé la consommation discrétionnaire de "neutre" à "défavorable" afin de rééquilibrer entre les secteurs cycliques et défensifs.