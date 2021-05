Wells Fargo va mettre en place une stratégie active de crypto-monnaies pour ses clients fortunés.

19 mai (Reuters) - Wells Fargo & Co a annoncé mercredi que son institut d'investissement prévoyait d'évaluer et d'embarquer une stratégie de crypto-monnaies gérée activement pour ses clients fortunés, la dernière initiative en date d'une grande banque américaine pour accepter les monnaies numériques.

Dans un rapport intitulé "The investment rationale for cryptocurrencies", le Wells Fargo Investment Institute (WFII) a déclaré qu'il considérait les actifs numériques comme un investissement alternatif pour les investisseurs qualifiés à travers un fonds géré professionnellement.

"Le WFII estime que les cryptocurrences ont gagné en stabilité et en viabilité en tant qu'actifs, mais les risques nous conduisent à privilégier l'exposition à l'investissement uniquement pour les investisseurs qualifiés, et même dans ce cas, par le biais de fonds gérés professionnellement", a-t-il déclaré. (https://bit.ly/33Xu07i)

Goldman Sachs Group Inc. a décidé d'autoriser les investisseurs de Wall Street à négocier un produit dérivé lié au prix des bitcoins, a rapporté Bloomberg News au début du mois.

Le bitcoin est de plus en plus accepté par le grand public ces derniers mois. En mars, Morgan Stanley est devenue la première grande banque américaine à offrir à ses clients de gestion de patrimoine un accès aux fonds en bitcoins, selon un rapport de CNBC.

JPMorgan Chase & Co se prépare également à permettre à certains clients d'investir dans un fonds bitcoin géré activement pour la première fois, a rapporté CoinDesk en avril. (https://bit.ly/3v1cyKJ)

En février, la Bank of NY Mellon Corp a créé une nouvelle unité pour aider ses clients à détenir, transférer et émettre des actifs numériques.

Mercredi, le bitcoin et l'ethereum ont enregistré leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mars de l'année dernière, après que la Chine a interdit aux institutions financières et de paiement de fournir des services de crypto-monnaie.

(Reportage de Niket Nishant et Noor Zainab Hussain à Bengaluru ; édition d'Amy Caren Daniel)