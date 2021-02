Wells Fargo vend sa gestion d'actifs à deux fonds de private equity pour 2,1 milliards de dollars

Wells Fargo & Company a annoncé la cession de ses activités de gestion d'actifs aux fonds de private equity, GTCR LLC and Reverence Capital Partners, L.P. pour 2,1 milliards de dollars. Wells Fargo Asset Management affiche 603 milliards de dollars d'encours. La banque continuera à détenir une participation de 9,9% et continuera à être un client et un partenaire de distribution important. La transaction doit être finalisée au second semestre.



Cette opération représente le changement le plus important décidé par Charles Scharf depuis sa nomination au poste de PDG en 2019.



Nico Marais, Directeur général de WFAM depuis juin 2019, restera à son poste; lui et son équipe de direction continueront à superviser l'entreprise. Joseph A. Sullivan, ancien PDG de Legg Mason, sera nommé président exécutif du conseil d'administration de la société après la clôture de la transaction.