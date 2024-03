Welsh Water devra payer 39,4 millions de livres (50,5 millions de dollars) au profit de ses clients après qu'une enquête a révélé qu'elle avait trompé les clients et les régulateurs sur ses performances en matière de fuites et de données de consommation, a déclaré l'Ofwat jeudi.

L'Ofwat, l'autorité de régulation de l'eau pour l'Angleterre et le Pays de Galles, a déclaré que son enquête, qui a débuté en mai 2023, a trouvé des preuves d'une "défaillance significative de la gouvernance et de la surveillance de la gestion" qui a conduit la compagnie d'eau à mal communiquer ses chiffres sur les fuites et les performances.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

L'industrie de l'eau en Angleterre et au Pays de Galles, qui a été privatisée en 1989, a fait l'objet d'un examen approfondi de la part du public, du monde politique et des autorités de régulation en raison de l'état des infrastructures et du déversement d'eaux usées brutes qui ont souillé les rivières et les plages du pays, où des élections générales sont prévues cette année.

Welsh Water, qui fournit de l'eau potable et des services de traitement des eaux usées à la majeure partie du pays de Galles, devra également remédier à ses mauvais résultats et s'engager à investir plus d'argent dans ses infrastructures. PAR LES CHIFFRES

Welsh Water devra verser 39,4 millions de livres à ses clients pour les dédommager de ses échecs, dont 15 millions de livres de coûts qui seront absorbés par le service public au lieu d'être répercutés sur les clients, a déclaré l'Ofwat. CITATIONS CLÉS

"Pendant cinq ans, Welsh Water a trompé les clients et les régulateurs sur ses résultats en matière de lutte contre les fuites et d'économies d'eau. C'est tout simplement indéfendable", a déclaré David Black, directeur général d'Ofwat, dans un communiqué.

"L'annonce d'aujourd'hui montre au secteur que nous avons les ressources nécessaires et que nous agirons lorsque les entreprises ne respecteront pas leurs obligations envers les clients", a ajouté M. Black. QU'EST-CE QUE LA PROCHAINE

Welsh Water a déjà annoncé un paiement de 15 millions de livres, et 9,4 millions de livres supplémentaires suivront, ce qui réduira les factures des clients. (1 $ = 0,7809 livre) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)