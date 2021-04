Werco Trade a soigné sa rentabilité en 2020, malgré une stagnation des affaires

Zurich (awp) - Le négociant alémanique Werco Trade a dégagé l'an dernier un excédent d'exploitation (Ebit) de 30,6 millions de dollars, contre 23,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires n'a dans le même temps progressé que marginalement, de 2,9 à 3,0 milliards et les volumes négociés ont stagné à 1,3 million de tonnes métriques.

Le résultat d'exploitation constitue la meilleure performance depuis la constitution de l'entreprise en 2008, souligne le compte-rendu diffusé mercredi.

Le maintien des volumes a été soutenu par le rapide rétablissement de la demande chinoise, pour le cuivre notamment qui constitue une part importante des affaires de Werco Trade.

La direction anticipe pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards de dollars, tributaire de l'évolution de la pandémie.

Gagnés par le "mal du pays", la firme et ses 25 collaborateurs se rapatrieront en mai de Zoug vers Lucerne, après cinq ans passés dans le petit canton à la fiscalité avantageuse.

