Western Alliance Bancorp a déclaré mercredi qu'elle n'avait pas subi de pertes de dépôts inhabituelles après la vente du créancier First Republic Bank à JPMorgan Chase & Co, alors que la banque régionale américaine cherche à rassurer les investisseurs.

Western Alliance, dont le siège est à Phoenix, a déclaré que le total de ses dépôts s'élevait à 48,8 milliards de dollars à la date de mardi, contre 48,2 milliards de dollars à la date de lundi. À cette date, plus de 74 % du total des dépôts étaient assurés, a précisé la société.

La déclaration de Western Alliance fait suite à des informations selon lesquelles PacWest Bancorp étudierait des options stratégiques, notamment une vente ou une levée de fonds.

Cette nouvelle a fait chuter les actions de plusieurs banques régionales dans les échanges après bourse, avec en tête un plongeon de 52 % pour PacWest et une baisse de 23 % pour Western Alliance.

La baisse des actions des banques régionales en fin de journée s'est ajoutée aux pertes subies lors de la séance régulière de mercredi, malgré les assurances données par le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, selon lesquelles le système bancaire du pays restait résilient.

JPMorgan a accepté lundi d'acquérir la majorité des actifs de First Republic dans le cadre d'une transaction de 10,6 milliards de dollars après que les régulateurs ont saisi le créancier, qui est devenu la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

Mais les actions des banques régionales ont baissé tout au long de la semaine, les investisseurs craignant que la dernière crise, qui a commencé avec les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank en mars, ne se propage.

Western Alliance, qui possède plus de 65 milliards de dollars d'actifs, a déclaré dans un communiqué qu'elle publiait cette mise à jour pour réaffirmer sa solidité financière ainsi que ses prévisions de croissance des dépôts en réponse aux récents événements du secteur.

Elle a indiqué qu'environ 88 % de ses 20 principales relations de dépôt étaient assurées, et que la couverture des dépôts non assurés par les liquidités du bilan et la capacité d'emprunt disponible s'élevait à environ 165 %.