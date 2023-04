Western Alliance Bancorp a dépassé les analystes de Wall street pour le premier trimestre mardi, car le créancier a récolté des gains sur les revenus d'intérêts grâce à une série de hausses de taux par la Réserve fédérale américaine.

La Fed a relevé les taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis des décennies afin de maîtriser une inflation élevée depuis des décennies. Si la hausse du coût de l'emprunt a ébranlé plusieurs catégories d'actifs et freiné les transactions, elle a aidé les créanciers à facturer des intérêts plus élevés aux emprunteurs.

Les revenus nets d'intérêts de Western Alliance ont augmenté de 36 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 609,9 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, suivant les traces des poids lourds du secteur bancaire américain qui ont également profité de l'augmentation des paiements d'intérêts au cours des trois premiers mois de l'année.

Le créancier a néanmoins enregistré une baisse de 5 % de son revenu net d'intérêts par rapport au trimestre précédent, en raison d'une augmentation des soldes moyens des emprunts à court terme et des dépôts productifs d'intérêts.

Les prêteurs régionaux tels que Western Alliance ont été mis sous pression après que la fermeture de deux petits créanciers a suscité des inquiétudes quant à la fuite des dépôts et aux coûts de financement.

Les dépôts ont chuté de près de 9 % par rapport à l'année précédente et de 11 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 47,6 milliards de dollars au 31 mars. Le mois dernier, la banque basée à Phoenix a mis en garde contre une baisse modérée, mais a confirmé ses prévisions de croissance des dépôts pour l'ensemble de l'année, de 13 à 17 %.

"Bien que nous ayons connu des sorties nettes de dépôts élevées immédiatement après la fermeture d'autres banques, les soldes des dépôts se sont rapidement stabilisés", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que les dépôts assurés représentent près de 73 % du total et restent bien au-dessus des normes de l'industrie par rapport aux 50 plus grandes banques américaines.

La détérioration de l'économie a également incité le créancier à constituer 19 millions de dollars de provisions ce trimestre, contre 9 millions de dollars il y a un an.

Les actions de Western Alliance ont grimpé de 16 % dans les échanges prolongés à 37,97 $ après avoir clôturé en baisse de 0,9 % mardi. Le créancier a déclaré un bénéfice ajusté de 2,30 $ par action au cours du trimestre, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes de 2,04 $, selon les données de Refinitiv.