Western Asset (Legg Mason) redoute un mauvais mois de juin pour les actions européennes

Michael Browne, gérant chez Western Asset, une filiale de Legg Mason estime que l'Europe est actuellement confronté à un ralentissement industriel/manufacturier majeur, persistant et généralisé. Nombreux sont convaincus que cela relève du conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine. Pourtant, le ralentissement ayant débuté au deuxième semestre 2018, est antérieur à ces développements plus récents, observe le gérant.Si le secteur des services venait à en être affecté, un ralentissement plus important que celui que nous observons déjà en résulterait, souligne Michael Browne.Cela se traduirait par une pression considérable sur les responsables politiques des pays européens très endettés, les incitant à recourir à des mesures budgétaires auxquelles l'UE pourrait faire obstacle.Cela pourrait également remettre l'assouplissement quantitatif à l'ordre du jour de la BCE, ce à quoi l'Allemagne s'opposerait.Pour autant tempère le gérant, le risque d'une récession d'envergure (semblable à celle de 2008-2009) n'est pas très élevé et nous nous trouvons peut-être déjà dans une récession légère. Toutefois, le risque que de mauvais choix de politique monétaire, budgétaire ou bancaire aggravent la situation est bien réel.Pour le moment, Western Asset reste donc très prudent : en effet, le risque (et donc pour le gérant l'opportunité) est à la baisse.Ainsi, en cas de repli important du marché, des opportunités d'achat devraient apparaître. Selon lui, cous aurons alors un aperçu sur le nouveau cycle en cours de formation.Juin est traditionnellement le pire mois de l'année pour les actions européennes et tout indique qu'il sera à la hauteur de sa réputation, conclut Michael Browne.