Western Union lance les transferts numériques compte à compte à forte valeur depuis le Royaume-Uni vers le monde entier

Les consommateurs peuvent virer jusqu'à 50 000 £ via leur smartphone, directement sur des comptes bancaires du monde entier

La Western Union Company, leader en mouvements monétaires internationaux transfrontaliers et multidevises, a annoncé aujourd'hui son entrée dans le secteur des transferts monétaires compte bancaire à compte bancaire pour les particuliers, évalué à plusieurs milliards de dollars, en lançant des transferts numériques à forte valeur depuis le Royaume-Uni vers le monde entier.

Les consommateurs du Royaume-Uni peuvent désormais virer jusqu'à 50 000 £ via leur smartphone sur wu.com ou sur l'appli mobile Western Union®, financés par des comptes directement sur des comptes bancaires basés dans de nombreux pays à travers le monde.

Ces dernières années, Western Union a enregistré une spectaculaire transformation numérique sur la base d'une stratégie numérique multicouche permettant aux clients d'initier leurs transactions sur mobile – via l'application ou le navigateur Web. Aujourd'hui, l'activité numérique de Western Union a enregistré une croissance continue à deux chiffres, et 70 % des transactions numériques proviennent désormais d'appareils mobiles.

Les investissements accrus de la société dans les contrôles de la conformité en temps réel, ainsi que l'expansion de son réseau de déboursement bancaire à des milliards de comptes, permettent désormais aux consommateurs d'envoyer des transferts monétaires à forte valeur, en commençant par le Royaume-Uni aux côtés d'autres pays majeurs envoyeurs de fonds qui suivront prochainement.

« Grâce à ce lancement, nous avons franchi une nouvelle étape majeure dans notre mission qui est de répondre aux diverses exigences en termes de transferts monétaires de nos clients – dont la plupart sont des citoyens mondiaux qui possèdent des actifs et des avoirs dans de multiples pays », a déclaré Graham Baker, directeur des transferts monétaires globaux pour le Royaume-Uni chez Western Union.

« La possibilité d'envoyer 50 000 £ par transaction, 24h/24 et 7j/7, à travers le monde permet à nos clients représentant un mélange d'expatriés et de natifs aisés d'envoyer de l'argent dans des valeurs supérieures en toute confiance. Ils envoient des fonds entre leurs comptes bancaires de différents pays dans le cadre d'achats à forte valeur tels que des achats immobiliers, ou des paiements financiers tels que des crédits immobiliers ou des investissements », a-t-il déclaré.

Le chiffre d'affaires numérique mondial annuel de Western Union s'élevait à plus de 400 millions USD en 2017 – supérieur à la plupart des startups numériques du secteur. La croissance numérique de la société a continué d'être solide, avec une croissance du chiffre d'affaires de wu.com de 22 % au deuxième trimestre de cette année. Au cours du même trimestre, près de 30 % du capital de wu.com déplacé à l'échelle mondiale a été livré dans des comptes.

« En plus de nos offres numériques existantes aux sociétés clientes mondiales, nous avons personnalisé notre service compte à compte numérique issu de notre réseau de déboursement de comptes mondial à croissance rapide. Nos clients de transferts monétaires peuvent désormais également se connecter à des milliards de comptes dans plus de 70 pays, et ceci continuera de s'accélérer », a déclaré Jean Claude Farah, président des paiements mondiaux chez Western Union.

Le réseau mondial de déboursement de compte de Western Union se connecte aux banques locales, aux commutateurs nationaux de règlements de paiement, aux processeurs de paiement tiers, ainsi qu'aux portefeuilles mobiles, aux connexions prépayées et à d'autres connexions de cartes.

Western Union dessert plus de 150 millions de clients C2C et B2B, qu'ils envoient ou reçoivent de l'argent en utilisant le Web, les applications, les comptes, les portefeuilles mobiles ou la vente au détail, chaque année, vers plus de 200 pays et territoires.

Au Royaume-Uni, plus de 26 milliards USD ont été envoyés dans le cadre de transferts de particulier à particulier vers le reste du monde en 20171, d'après la Banque mondiale, plus de 60 % de ces fonds étant dirigés vers des comptes bancaires. Plus de 13 milliards USD de ces fonds ont été envoyés à divers pays développés et émergents – le Nigeria et l'Inde s'inscrivant largement en tête, suivis de près par la France, l'Allemagne, le Pakistan, la Pologne et la Chine.

Western Union exerce ses activités au Royaume-Uni depuis 30 ans, et a transféré des fonds vers plus de 200 pays et territoires en 2017.

À propos de la plateforme de transferts transnationaux de Western Union

La plateforme transfrontalière et multidevise de Western Union, qui comprend une empreinte numérique robuste, une infrastructure de règlement, de trésorerie et de conformité, ainsi qu'un vaste réseau international comptant plus d’un demi-million d’agences, des milliards de comptes particuliers et de portefeuilles mobiles, établit la norme en matière de virements monétaires internationaux. Avec ses opérations dans plus de 200 pays et territoires, la plateforme de Western Union a traité en moyenne 32 transactions par seconde et transféré 300 milliards USD dans 130 devises en 2017.

En reliant les environnements monétaires numériques et physiques, la pile technologique, les interfaces API, le moteur de règlements et d'opérations de change, le réseau d’agents, les capacités de détection des fraudes et de lutte contre le blanchiment de Western Union en font l’un des plus importants brasseurs de fonds numériques et physiques pour des clients et entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez visiter la salle de presse de Western Union à l'adresse www.westernunion.com/news.

À propos de Western Union

La Western Union Company est un leader mondial en transferts monétaires transfrontaliers et multidevises. En reliant les environnements numériques et physiques, notre plateforme omnicanal permet aux particuliers et aux entreprises d'envoyer et de recevoir des fonds, et d'effectuer leurs paiements avec rapidité, facilité et fiabilité. Au 30 juin 2018, notre réseau comprend plus de 550 000 agences proposant les services de marques Vigo et Orlandi Valuta de Western Union, réparties dans plus de 200 pays et territoires où elles offrent la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre division ayant connu la croissance la plus rapide en 2017, est accessible dans 45 pays et territoires pour vous permettre d’effectuer des virements dans le monde entier. En 2017, nous avons viré plus de 300 milliards USD en principal dans près de 130 devises, et traité 32 transactions par seconde sur l’ensemble de nos services. Grâce à notre présence mondiale, Western Union transfère l’argent pour améliorer les liaisons entre les familles, les amis et les entreprises, contribuer ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.westernunion.com.

1 The World Bank’s Bilateral Remittance Matrix 2017 (mise à jour en avril 2018)

