La société d'affrètement de jets privés Wheels Up Experience, en perte de vitesse, a annoncé mardi qu'elle céderait 95 % de ses actions ordinaires en échange d'une bouée de sauvetage de 500 millions de dollars de la part de Delta Air Lines et de deux sociétés d'investissement.

La société a déclaré lundi qu'elle étudiait ses options, y compris celle de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Wheels Up a également fait état d'une perte nette au deuxième trimestre, qui s'est creusée par rapport à l'année précédente.

Dans le cadre d'un accord non contraignant, le financement comprendrait un prêt à terme de 400 millions de dollars accordé par les partenaires Delta et les sociétés d'investissement Certares Management et Knighthead Capital Management. Le transporteur américain fournirait une facilité de trésorerie de 100 millions de dollars.

"Ce partenariat offrira à Wheels Up de nouvelles possibilités d'améliorations stratégiques, opérationnelles et financières pour ses clients", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta, dans un communiqué.

Wheels Up, qui affrète des avions à l'heure, a pris toute une série de mesures de restructuration cette année, notamment des suppressions d'emplois et des changements de direction, alors que la demande de jets privés de la part de voyageurs fortunés s'est ralentie après la pandémie.

La négociation des actions de Wheels Up a été interrompue à la mi-journée.