Whirlpool s'associe à Arcelik en Europe, quitte le Moyen-Orient et l'Afrique

Whirlpool a également déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses activités au Moyen-Orient et en Afrique à Arcelik, pour un montant de 20 millions d'euros (21,65 millions de dollars) en espèces, selon l'entreprise turque.

Ces mesures interviennent après que Whirlpool a lancé un examen de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) en avril 2022 et a déclaré qu'elle prévoyait de se concentrer sur les activités à marge plus élevée.

Les entreprises mondiales ont réduit leurs activités en Europe en raison de la faible croissance et des coûts énergétiques élevés. Les exportateurs turcs, quant à eux, ont bénéficié d'un avantage concurrentiel grâce au plongeon de la monnaie nationale, la lire, à des niveaux historiquement bas, rendant les biens produits en Turquie moins chers pour les acheteurs étrangers.

"Cela nous permet de participer à une importante création de valeur grâce au repositionnement de l'entreprise et aux synergies de coûts par le biais de notre participation minoritaire", a déclaré Marc Bitzer, directeur général de Whirlpool.

La nouvelle entreprise comprendra les unités européennes d'Arcelik telles que les gros appareils ménagers, les petits appareils ménagers et l'électronique grand public. Whirlpool détiendra 25 % des parts et Arcelik 75 %, a déclaré mardi l'entreprise américaine.

Les actions d'Arcelik étaient en hausse de 5,1% à 1055 GMT, après avoir grimpé jusqu'à 9,4% après l'annonce.

"Cette nouvelle activité augmentera la compétitivité de Koc Group et d'Arcelik et créera une grande valeur pour notre pays et nos parties prenantes", a déclaré Levent Cakiroglu, directeur général du conglomérat turc Koc Holding, qui possède Arcelik.

L'entité combinée devrait avoir un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards d'euros et devrait compter plus de 20 000 employés dans plusieurs pays européens.

Whirlpool conservera la propriété de son unité KitchenAid EMEA, a-t-elle précisé.

L'entreprise américaine a déclaré que les activités au Moyen-Orient et en Afrique vendues à Arcelik avaient un chiffre d'affaires d'environ 4,2 milliards de dollars en 2021. L'ensemble de l'activité EMEA de Whirlpool a enregistré des ventes de 5,01 milliards de dollars l'année dernière.

Les transactions auront un impact négatif sur le bénéfice par action de Whirlpool pour l'ensemble de l'année de 26 à 28 dollars sur une base comptable GAAP, a déclaré la société, ajoutant qu'elle a procédé à une dépréciation d'environ 1,5 milliard de dollars sur ses activités EMEA au quatrième trimestre.

Les transactions devraient être conclues au cours du second semestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, a déclaré Arcelik.

(1 $ = 0,9239 euros)