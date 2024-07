Whole Foods a conclu un accord pour régler un procès l'accusant d'avoir illégalement licencié une employée qui avait refusé d'enlever son masque Black Lives Matter et s'était plainte du racisme au sein de la chaîne d'épicerie haut de gamme détenue par Amazon.com.

Un avocat de Whole Foods a déclaré dans un document déposé lundi au tribunal fédéral de Boston que l'entreprise avait conclu un accord de principe pour résoudre l'affaire avec Savannah Kinzer, une critique franche qui avait travaillé dans un magasin de Cambridge, dans le Massachusetts.

Les demandes de Savannah Kinzer étaient les dernières qui restaient à traiter dans le cadre d'un procès qui avait débuté en 2020 sous la forme d'une proposition d'action collective concernant un code vestimentaire de Whole Foods qui interdisait aux employés de porter des vêtements liés à Black Lives Matter, un mouvement en faveur de la justice raciale. Le procès a été fixé au 19 août.

Les conditions du règlement n'ont pas été divulguées. L'entreprise et l'avocat de Mme Kinzer n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'action en justice découle des manifestations nationales en faveur de la justice raciale qui ont suivi le meurtre, en mai 2020, de George Floyd, un Noir, sous les coups de genou d'un policier blanc de Minneapolis.

Au cours de ces manifestations, Whole Foods a commencé à sanctionner les employés qui portaient des masques pendant la pandémie de soutien à Black Lives Matter.

Whole Foods a invoqué son code vestimentaire, qui, selon elle, visait à favoriser un environnement d'achat accueillant, sûr et inclusif. Mme Kinzer et d'autres employés ont résisté, affirmant que le code vestimentaire de l'entreprise n'était pas appliqué auparavant.

Mme Kinzer a déclaré avoir été licenciée pour avoir protesté devant son magasin, rejeté les demandes de cesser de porter un masque et parlé à la presse. Elle avait également déposé une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi.

Mme Kinzer et d'autres employés ont intenté une action en justice en juillet 2020, peu après son licenciement, arguant au nom d'autres employés de Whole Foods que l'interdiction de porter un masque était discriminatoire sur le plan racial.

Alors que les tribunaux ont rejeté ces plaintes pour discrimination, la première cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Boston, a relancé en avril la plainte individuelle de Mme Kinzer selon laquelle son licenciement constituait des représailles illégales et a déclaré qu'un jury devrait résoudre le litige.