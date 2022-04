"J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé d'autres nominés et lauréats de l'opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail extraordinaire", indique la déclaration de Smith.

"Je démissionne donc de mon statut de membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et j'accepterai toute autre conséquence que le conseil d'administration jugera appropriée", ajoute la déclaration.