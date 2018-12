Williams (Fed/New York) favorable à la poursuite de graduelles hausses des taux

Washington (awp/afp) - Le président de la Fed de New York John Williams a affirmé mardi que d'autres hausses progressives des taux d'intérêt étaient la meilleure façon d'accompagner la croissance américaine.

Lors d'une conférence à New York, M. Williams a affirmé: "d'autres relèvements graduels des taux favoriseront au mieux l'expansion économique".

M. Williams qui est aussi le vice-président du Comité de politique monétaire, semble donc rester partisan de la trajectoire des taux à la hausse alors que plusieurs voix au sein de la Fed commencent à prêcher pour plus de prudence.

Dans un entretien au Financial Times, un autre membre de la Fed, le président de l'antenne de Dallas Robert Kaplan a, lui, signalé mardi "des signes d'affaiblissement dans des secteurs sensibles aux taux plus hauts". "Il faudrait éviter une situation où on en aurait fait trop" en relevant les taux, a-t-il suggéré.

Pour sa part, M. Williams a ajouté que la banque centrale continuerait "d'évaluer l'implication des données économiques sur la politique monétaire à suivre".

Il a décrit une économie américaine "solide et pleine de santé" qui, si elle poursuit sa croissance à 3% cette année et 2,5% l'année prochaine, selon ses prévisions, affichera "la plus longue expansion depuis 150 ans".

Il estime que l'inflation va progresser un peu au-dessus de 2% mais ne voit "pas de signes de plus grandes tensions inflationnistes à l'horizon".

Le Comité monétaire de la Banque centrale se réunit les 18 et 19 décembre et les marchés s'attendent à une hausse des taux d'un quart de point pour cette année.

"Je suis encore d'avis que, vu le rythme fort de l'économie, plusieurs hausses graduelles des taux font sens. Leur calendrier est encore quelque chose à discuter", a-t-il affirmé en réponse à une question.

afp/rp