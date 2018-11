Willis Lease Finance Corporation annonce un bénéfice avant impôts de 13,3 millions de dollars pour le troisième trimestre

COCONUT CREEK, Floride, le 5 novembre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) a annoncé aujourd'hui un bénéfice avant impôts de 13,3 millions de dollars au troisième trimestre 2018, y compris un chiffre d'affaires trimestriel record de location-bail de 47,0 millions de dollars. Les résultats des contrats de location ont été alimentés par une utilisation toujours élevée et une croissance de notre portefeuille de 18,5 % pour atteindre 1,590 milliard de dollars à la fin du trimestre, au lieu de 1,343 milliard de dollars au 31 décembre 2017. Le total des revenus de la location et de la réserve d'entretien s'élevait à 66,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2018, en hausse de 23,2 % par rapport à la même période en 2017.

« Nous continuons à générer des bénéfices et des flux de trésorerie positifs pendant une période de croissance importante pour la Société », a déclaré Charles F. Willis, Président-directeur général. « Nous sommes très heureux de notre croissance et de nos capacités dans notre secteur de la gestion d'actifs, qui, selon nous, nous aidera à remodeler le secteur, en particulier la manière dont les compagnies aériennes utilisent et gèrent les moteurs ».

« La demande relative aux moteurs, pièces et services techniques a augmenté au cours du troisième trimestre et nos résultats financiers indiquent que notre Plateforme est particulièrement bien placée pour offrir une valeur ajoutée à nos clients dans le secteur », a déclaré Brian R. Hole, Président. « Bien que notre priorité soit de répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui, nous recherchons en permanence des moyens de développer la Plateforme avec des produits et programmes nouveaux et innovants pour demain ».

Faits saillants du troisième trimestre 2018 (au 30 septembre 2018 ou pour les périodes terminées à cette date par rapport au 30 septembre 2017 et au 31 décembre 2017) :

Le total des revenus a augmenté de 18,4 % pour atteindre 78,0 millions de dollars au troisième trimestre 2018, contre 65,9 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent.





Les revenus de location-bail ont atteint un sommet trimestriel record de 47,0 millions de dollars au troisième trimestre 2018, soit une croissance de 40,4 % par rapport à 33,5 millions de dollars au même trimestre 2017.





Le bénéfice avant impôts s'est établi à 13,3 millions de dollars au troisième trimestre 2018, en hausse de 60,7 % par rapport au trimestre comparable 2017.





Nous avons conclu notre transaction WEST IV ABS de 373,4 millions de dollars au troisième trimestre 2018, ce qui nous a permis d'immobiliser une dette à long terme à taux fixe attrayante et de réduire notre facilité de crédit renouvelable.





Les frais généraux et administratifs ont augmenté, principalement en raison de coûts ponctuels liés aux réinstallations et transitions d'employés, à l'augmentation des effectifs pour appuyer notre Plateforme d'élargissement et à l'augmentation des indemnités versées en raison des résultats opérationnels.





L'utilisation à la fin du troisième trimestre 2018 était de 92 %, contre 89 % à la fin 2017.





Notre portefeuille de location d'équipements a augmenté de 18,5 % pour s'établir à 1,590 milliard de dollars, au lieu de 1,343 milliard de dollars au 31 décembre 2017, déduction faite des frais de vente d'actifs et d'amortissement. La valeur comptable des actifs de location que nous détenons directement ou par l'intermédiaire de nos coentreprises s'élevait à 1,9 milliard de dollars au 30 septembre 2018. Au 30 septembre 2018, la Société gérait 423 moteurs, aéronefs et équipements connexes pour le compte de tiers.





Au 30 septembre 2018, la Société maintenait une capacité de renouvellement inutilisée de 424 millions de dollars.





Le bénéfice moyen pondéré dilué par action ordinaire a augmenté de 84 % pour atteindre 1,47 dollar par action par rapport à la période correspondante de 2017.





La valeur comptable par action ordinaire moyenne pondérée diluée en circulation a augmenté pour atteindre 44,50 dollars au 30 septembre 2018, comparativement à 41,63 $ au 31 décembre 2017.

Bilan

Au 30 septembre 2018, la Société avait un portefeuille de location totalisant 250 moteurs, 14 aéronefs et 10 autres pièces et matériel loués d'une valeur comptable nette de 1,590 milliard de dollars. Au 31 décembre 2017, la Société avait un portefeuille de location totalisant 225 moteurs, 16 aéronefs et 7 autres pièces et équipements loués, d'une valeur comptable nette de 1,343 milliard de dollars.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation propose à la location des moteurs de rechange pour les flottes commerciales régionales et internationales, des unités d'alimentation auxiliaires et des avions à destination des grandes compagnies aériennes, des fabricants de moteurs d'avion et des fournisseurs de services de maintenance, réparation et révision dans 120 pays. Ces activités de location sont intégrées son activité d'achat/vente de moteurs et d'avions, de pools locatifs de moteurs et des services de gestion d'actifs appuyés par une technologie de pointe via sa filiale Willis Asset Management, ainsi que diverses solutions de fin de vie pour les avions, les moteurs et le matériel d'aviation à travers sa filiale, Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des informations historiques, les sujets abordés dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne donnent que des prévisions quant à l'avenir et ne constituent pas des garanties. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats discutés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de causer une telle différence comprennent, mais sans s'y limiter : les effets sur l'industrie du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution des prix du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, y compris les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et la location de moteurs à réaction et d'avion ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, à recouvrer les montants dus et à contrôler les coûts et les dépenses ; les changements dans les taux d'intérêt et la disponibilité du capital, à la fois pour nous et nos clients ; notre capacité de continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires touchant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes et impôts ; la valeur marchande des moteurs et autres actifs de notre portefeuille, et les risques décrits dans le Rapport annuel de la société sur le Formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Scott B. Flaherty

Directeur financier

(415) 408-4700





États du résultat consolidé, condensé, non vérifié

(en milliers, sauf données par action)

Three Months Ended Nine Months Ended September 30, % September 30, % 2018 2017 Change 2018 2017 Change REVENUE Lease rent revenue $ 46,984 $ 33,474 40.4% $ 129,710 $ 95,045 36.5% Maintenance reserve revenue 19,370 20,370 (4.9)% 56,855 64,212 (11.5)% Spare parts and equipment sales 8,354 9,294 (10.1)% 21,701 41,273 (47.4)% Gain on sale of leased equipment 1,256 174 621.8% 2,142 4,684 (54.3)% Other revenue 2,010 2,549 (21.1)% 5,762 6,439 (10.5)% Total revenue 77,974 65,861 18.4% 216,170 211,653 2.1% EXPENSES Depreciation and amortization expense 19,861 16,142 23.0% 55,600 48,786 14.0% Cost of spare parts and equipment sales (1) 5,848 7,148 (18.2)% 16,537 32,121 (48.5)% Write-down of equipment (1) 1,215 6,226 (80.5)% 4,793 19,668 (75.6)% General and administrative 18,124 14,308 26.7% 50,517 40,574 24.5% Technical expense 2,290 2,605 (12.1)% 9,199 7,345 25.2% Interest expense 17,885 14,220 25.8% 46,617 36,398 28.1% Total expenses 65,223 60,649 7.5% 183,263 184,892 (0.9)% Earnings from operations 12,751 5,212 144.6% 32,907 26,761 23.0% Earnings from joint ventures 506 3,040 (83.4)% 1,569 6,055 (74.1)% Income before income taxes 13,257 8,252 60.7% 34,476 32,816 5.1% Income tax expense 3,583 2,960 21.0% 9,359 13,367 (30.0)% Net income 9,674 5,292 82.8% 25,117 19,449 29.1% Preferred stock dividends 819 344 138.1% 2,431 988 146.1% Accretion of preferred stock issuance costs 21 9 133.3% 62 25 148.0% Net income attributable to common shareholders $ 8,834 $ 4,939 78.9% $ 22,624 $ 18,436 22.7% Basic weighted average earnings per common share $ 1.50 $ 0.82 $ 3.80 $ 3.04 Diluted weighted average earnings per common share (2) $ 1.47 $ 0.80 $ 3.72 $ 2.97 Basic weighted average common shares outstanding 5,900 6,055 5,960 6,068 Diluted weighted average common shares outstanding (2) 6,004 6,184 6,083 6,215

__________________________________

(1) Les montants indiqués comprennent les reclassements de radiations de stocks de rebuts et les dépréciations de coût ou du marché qui étaient auparavant présentées dans la rubrique Write-down (dépréciations) des équipements au poste Coûts des pièces de rechange et de vente d'équipements. Les périodes des trois et neuf mois clos au 30 septembre 2017 ont été touchées par un reclassement de 0,7 million de dollars et 2,6 millions de dollars, reflété respectivement comme une augmentation du Coût des ventes de pièces et d'équipements de rechange et une diminution de la dépréciation des équipements.

(2) Le bénéfice dilué par action ordinaire et le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation ont été ajustés afin d'exclure correctement les effets des avantages fiscaux sur les actions restreintes non acquises conformément à l'ASU 2016-09. L'ajustement n'a pas eu d'incidence sur le bénéfice dilué par action ordinaire et a affecté le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation par environ 11 000 actions pour le premier trimestre 2017. L'ajustement a eu une incidence de 0,01 dollar sur le bénéfice dilué par action ordinaire et sur le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation pour les neufs mois de l'exercice 2017 et d'environ 17 000 actions, respectivement.





Bilan consolidé, condensé, non vérifié

(en milliers, sauf données par action)

September 30, 2018 December 31, 2017 ASSETS Cash and cash equivalents $ 8,436 $ 7,052 Restricted cash 155,420 40,272 Equipment held for operating lease, less accumulated depreciation 1,590,482 1,342,571 Maintenance rights 14,763 14,763 Equipment held for sale 40,931 34,172 Operating lease related receivables, net of allowances 24,777 18,848 Spare parts inventory 24,409 16,379 Investments 44,438 50,641 Property, equipment & furnishings, less accumulated depreciation 26,245 26,074 Intangible assets, net 1,430 1,727 Other assets 33,865 50,932 Total assets $ 1,965,196 $ 1,603,431 LIABILITIES, REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND SHAREHOLDERS' EQUITY Liabilities: Accounts payable and accrued expenses $ 40,879 $ 22,072 Deferred income taxes 87,142 78,280 Debt obligations 1,392,113 1,085,405 Maintenance reserves 88,986 75,889 Security deposits 28,591 25,302 Unearned revenue 7,264 8,102 Total liabilities 1,644,975 1,295,050 Redeemable preferred stock ($0.0l par value) 49,533 49,471 Shareholders' equity: Common stock ($0.0l par value) 62 64 Paid-in capital in excess of par - 2,319 Retained earnings 269,664 256,301 Accumulated other comprehensive income, net of tax 962 226 Total shareholders' equity 270,688 258,910 Total liabilities, redeemable preferred stock and shareholders' equity $ 1,965,196 $ 1,603,431

