Willis Lease Finance s'engage à offrir 373,4 millions $ en obligations à taux fixe

NOVATO, Calif., 17 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) (« Willis »), entreprise leader de location de moteurs à réaction commerciaux, a annoncé aujourd'hui que sa filiale à part entière Willis Engine Structured Trust IV (« WEST IV ») a fixé à 373,4 millions $ le prix du montant en principal total de ses obligations à taux fixe (les « obligations »). Comme annoncé précédemment, les obligations seront émises en deux séries : la série A qui sera émise avec un montant en principal total de 326,8 millions $ et la série B avec un montant en principal total de 46,7 millions $. Les obligations seront garanties par, entre autres, les intérêts directs et indirects de WEST IV dans un portefeuille de 55 moteurs d'avions et un fuselage. La date de clôture prévue est le 22 août 2018.

Les obligations de série A auront un taux de coupon fixe de 4,750 %, une échéance anticipée d'environ huit ans, une vie moyenne pondérée prévue (basée sur certaines hypothèses de modélisation) de 6,3 ans et une échéance finale de 25 ans. Les obligations de série B auront un taux de coupon fixe de 5,438 %, une échéance anticipée d'environ huit ans, une vie moyenne pondérée prévue (basée sur certaines hypothèses de modélisation) de 6,3 ans et une échéance finale de 25 ans. Les obligations de série A seront émises selon un prix de 99,99504 % de la valeur nominale et les obligations de série B seront émises selon un prix de 99,99853 % de la valeur nominale.

À l'exception des informations historiques, les sujets abordés dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs comportant des risques et incertitudes. Il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne donnent que des prévisions quant à l'avenir et ne constituent pas des garanties. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication et nous ne nous sommes pas tenus de les mettre à jour. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de causer une telle différence comprennent, mais sans s'y limiter : les effets sur l'industrie du transport aérien et l'économie mondiale d'événements tels que l'activité terroriste, l'évolution des cours du pétrole et d'autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances dans le secteur du transport aérien et notre capacité à tirer parti de ces tendances, y compris les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques ; les risques associés à la possession et la location de moteurs à réaction et d'avions ; notre capacité à négocier avec succès les achats d'équipement, les ventes et les baux, à recouvrer les montants dus et à contrôler les coûts et les dépenses ; l'évolution des taux d'intérêt et la disponibilité du capital, à la fois pour nous et nos clients ; notre capacité à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les modifications réglementaires touchant les opérations aériennes, la maintenance des aéronefs, les normes comptables et les taxes et impôts ; la valeur marchande des moteurs et autres actifs de notre portefeuille, et les risques décrits dans le Rapport annuel de la société sur le Formulaire 10-K et d'autres rapports continus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACT :

Scott B. Flaherty

Directeur financier

(415) 408-4700

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Willis Lease Finance Corp via Globenewswire