Wilmar: année 2020 dans le vert malgré la pandémie

Paris (awp/afp) - Wilmar se montre confiant pour les mois à venir, après un bon exercice 2020. Le géant singapourien du négoce agricole, des plantations et de l'agroalimentaire a toutefois vu ses bénéfices progresser l'an dernier, en pleine crise du Covid-19.

L'an passé, son bénéfice net a augmenté de 18,6%, à 1,53 milliard de dollars (1,36 milliards de francs suisses), annonce lundi dans un communiqué Wilmar, qui est l'un des principaux groupes d'agrobusiness asiatique, fondé en 1991 et basé à Singapour. Son chiffre d'affaires s'est établi à 50,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5%.

Sur le seul 2e semestre, le bénéfice net a crû de 4,3% (à 923,6 millions de dollars) et son chiffre d'affaires de 24,3% (à 27,9 milliards). En 2020, "le groupe a réalisé de bons résultats pour l'ensemble de ses activités clés durant l'année, malgré l'impact sévère du Covid-19", s'est félicité le PDG du groupe, Kuok Khoon Hong, cité dans le communiqué.

La division des produits de consommation a augmenté ses bénéfices (+18% à 1,15 milliard), grâce notamment à une hausse des ventes et à l'amélioration des marges dans les secteurs de l'huile, de la farine et du sucre. Le groupe a également profité de la hausse de la demande du secteur hôtellerie/restauration, alors que la Chine se remettait de l'épidémie de Covid-19 au cours du second semestre, souligne le communiqué.

La division Alimentation animale, huiles végétales, oléagineux, céréales et sucre a pour sa part bénéficié de "la forte activité de trituration des graines oléagineuses" au premier semestre de l'année. Ses bénéfices ont progressé de 26% pour atteindre 795,9 millions de dollars. La reprise régulière dans le secteur porcin en Chine a par ailleurs "créé une demande soutenue d'aliments pour animaux".

Côté perspectives, le directeur génréal du groupe s'attend à ce que la demande reste forte, en particulier pour les produits alimentaires et les aliments pour animaux, qui devraient profiter de "la poursuite de la forte reprise de l'élevage porcin en Chine".

Le groupe continue par ailleurs à développer des activités "à forte croissance et complémentaires" comme la sauce soja, le vinaigre ou encore la levure, qui lui permettraient d'élargir sa gamme de produits alimentaires et réduire ses coûts de fabrication et de commercialisation, a expliqué Kuok Khoon Hong.

Le segment des plantations de palmiers et des produits sucriers bénéficiera quant à lui d'une augmentation de la production d'huile de palme et de sucre, a-t-il complété.

afp/vj