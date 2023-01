Winklevoss dit que le courtier en crypto Genesis négocie de mauvaise foi

Gemini a un produit de prêt de crypto appelé Earn en partenariat avec la société de crypto de DCG, Genesis. Genesis a interrompu les retraits de ses clients en novembre, à la suite de l'effondrement de la grande bourse de crypto FTX.

Winklevoss a déclaré que Genesis devait plus de 900 millions de dollars à quelque 340 000 investisseurs d'Earn, et qu'il essayait de trouver une "résolution consensuelle" avec Silbert depuis six semaines.

"Cependant, il devient maintenant clair que vous vous êtes engagé dans des tactiques de décrochage de mauvaise foi", a écrit Winklevoss dans une lettre ouverte à Silbert qui a été publiée sur Twitter.

"Nous vous demandons de vous engager publiquement à travailler ensemble pour résoudre ce problème d'ici le 8 janvier 2023", a-t-il ajouté. La lettre ne dit pas ce qui se passerait si un accord n'était pas conclu d'ici le 8 janvier.

Winklevoss a écrit que DCG devait 1,675 milliard de dollars à Genesis, argent que Genesis devait à son tour aux utilisateurs d'Earn et à d'autres créanciers, ajoutant que "ce gâchis est entièrement de votre fait."

Silbert a répondu dans un tweet que DCG n'a pas emprunté 1,675 milliard de dollars à Genesis.

"DCG n'a jamais manqué un paiement d'intérêt à Genesis et est à jour sur tous les prêts en cours", a déclaré Silbert, ajoutant que DCG a remis une proposition à Genesis et aux conseillers de Winklevoss le 29 décembre et n'a pas reçu de réponse.

Genesis a écrit dans une lettre aux clients le 7 décembre qu'elle travaillait à préserver les actifs des clients et à renforcer les liquidités, ajoutant qu'il faudrait "des semaines plutôt que des jours" pour élaborer un plan.