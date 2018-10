Winshuttle lance une nouvelle communauté Web pour accompagner les utilisateurs tout au long de leur projet de gestion des données

Cette communauté vise à relier plus de 30 000 utilisateurs de la plateforme Winshuttle pour faciliter la collaboration et les échanges au cours du cycle de vie des projets, de l'intégration à l'adoption et l'extension

Paris (France), le 26 septembre 2018 - Winshuttle, un leader des plateformes de gestion des données et des solutions d'automatisation robotique des processus dédiées à SAP, se réjouit d'annoncer le lancement d'une nouvelle communauté Web axée sur les échanges et l'apprentissage des utilisateurs. La communauté Web Winshuttlevise à favoriser le même type de collaboration qui a lieu lors d'une réunion d'un groupe d'utilisateurs Winshuttle (WUG), mais à tout moment, n'importe où et à plus grande échelle.

« Chaque utilisateur Winshuttle peut raconter comment cela l'a aidé à surmonter des obstacles et à gagner en efficacité dans ses tâches courantes et ses processus métier », a déclaré John Pierson, CEO de Winshuttle. « La magie opère lorsque des utilisateurs se réunissent et partagent des expériences en matière de résolution de problèmes et de création de valeur. La communauté Web prolonge les groupes d'utilisateurs Winshuttle pour élargir le champ et approfondir les échanges dans le monde entier. »

La communauté offre plusieurs outils pour faciliter la réunion des utilisateurs et la collaboration. L'annuaire leur permet d'entrer en contact par secteur, expertise SAP, utilisation de produits, région ou autre. Ils peuvent accéder à des communautés locales, rejoindre des discussions et consulter une bibliothèque ou y publier des scripts prédéfinis, des modèles et des solutions pouvant les aider à devenir opérationnels plus rapidement. Les utilisateurs devraient également disposer de plus de 100 nouveaux modules de formation personnalisée en ligne. La communauté Web permettra aussi d'obtenir un retour sur des améliorations de produit et d'influer sur les plans de développement futurs, pour exploiter l'expertise acquise par les clients Winshuttle au cours des 15 dernières années.

