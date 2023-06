WisdomTree ajoute un ETF sur les énergies renouvelables à la gamme de fonds UCITS

WisdomTree a ajouté aujourd'hui le WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) à sa gamme de fonds indiciels (ETF) thématiques. WRNW, un fonds Article 9 selon la classification SFDR, cherche à répliquer le prix et la performance de rendement (avant les frais et dépenses) de l'indice WisdomTree Renewable Energy Index. Le total des frais sous encours est de 0,45%. WRNW est coté aujourd'hui à la Börse Xetra et la Borsa Italiana, et sera coté au London Stock Exchange le 13 juin 2023.



L'indice est conçu pour répliquer la performance d'entreprises mondiales impliquées dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables dans le cadre de la mégatendance de l'électrification et de la décarbonisation.



Ces dernières répondent aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree. Conformément à l'approche de WisdomTree qui consiste à créer des ETF thématiques offrant des expositions pures et différenciées, WisdomTree s'est associé à Wood Mackenzie, une société de recherche et de conseil de premier plan dans le domaine de la transition énergétique.



La sélection des actions qui composent l'indice s'appuie sur les données de marché produites par Wood Mackenzie.