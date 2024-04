WisdomTree lance un nouveau produit indiciel dédiée à la transition énergétique

WisdomTree a annoncé le lancement de WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF. La stratégie du fonds vise à répliquer le cours et le rendement de l’indice WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners.



Celui-ci est conçu pour répliquer la performance des sociétés cotées sur des marchés développés et émergents, opérant principalement dans la chaîne de valeur des métaux liés à la transition énergétique, y compris les sociétés spécialisées dans l'exploration et le traitement des terres rares, et répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.



Chris Gannatti, directeur mondial de la recherche chez WisdomTree, a déclaré : "La transition vers des sources d'énergie renouvelables et durables pourrait constituer le principal moteur de la demande en métaux au cours des décennies à venir. Les métaux tels que le cuivre, le nickel, l'aluminium, le cobalt et le lithium devront être extraits en plus grande quantité, afin que nous puissions nous doter des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques définis dans l'Accord de Paris".