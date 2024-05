Genève (awp) - Le groupe technologique Wisekey a confirmé mercredi soir la progression de son chiffre d'affaires et la réduction de sa perte nette. Mi-avril, SIX Exchange Regulation avait accordé un délai supplémentaire pour la publication du rapport annuel définitif.

Selon des chiffres désormais audités, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% sur un an à 30,9 millions de dollars et la perte nette a été ramenée à 15,4 millions après une perte de 29 millions en 2022. La somme du bilan s'est inscrite à 48 millions de dollars fin 2023 et la position en cash était de 15 millions, ce que Wisekey qualifie de "robuste".

Pour l'exercice en cours, l'entreprise reste prudente. En raison de changements du marché, la croissance pourrait ralentir provisoirement. Le groupe entend toutefois ouvrir de nouvelles sources de revenus et mettre à profit les chances qui s'offrent.

tv/rp