Une unité d'élite du renseignement militaire israélien est peut-être une fois de plus sur le point de prouver sa valeur pour l'économie technologique du pays, puisque la société mère de Google a jeté son dévolu sur l'entreprise de cybertechnologie Wiz pour la somme alléchante de 23 milliards de dollars.

Alphabet Inc. est en pourparlers avancés pour racheter Wiz à son fondateur Assaf Rappaport, un ancien officier de la célèbre unité militaire 8200, qui a fait ses preuves dans la formation d'entrepreneurs technologiques. Alors que la guerre à Gaza pèse sur l'économie israélienne, l'accord souligne la résilience de l'industrie technologique, qui représente quelque 20 % de la production du pays et environ 15 % des emplois. Il met également en évidence le rôle de l'armée dans le développement de l'un des secteurs les plus prospères d'Israël.

Outre les universités, les unités de renseignement et de technologie de l'armée israélienne, telles que 8200, ont fourni les dirigeants de centaines de jeunes pousses technologiques, contribuant à faire d'Israël ce qui est largement considéré comme le deuxième centre technologique mondial après la Silicon Valley. Check Point Software Technologies, Nice, Palo Alto Networks, CyberArk, Wix et Waze - racheté par Google pour un milliard de dollars - sont quelques-unes des entreprises dont les fondateurs ont des racines militaires.

M. Rappaport attribue son succès à l'armée israélienne, qu'il a qualifiée un jour d'"école d'entrepreneuriat" pour l'unité 8200.

Il y a servi avec ses "copains d'armée" Yinon Costica, Roy Reznik et Ami Luttwak, avec lesquels il a cofondé sa précédente entreprise de sécurité dans le nuage, Adallom, en 2012, qu'ils ont vendue à Microsoft trois ans plus tard pour 320 millions de dollars.

En 2020, au début de la pandémie de COVID, les quatre ont créé la société de cybersécurité en nuage Wiz, qu'ils ont rapidement transformée en une entreprise évaluée à 12 milliards de dollars après un tour de table d'un milliard de dollars en mai de cette année.

"D'une certaine manière, c'est comme élever des tigres et les relâcher dans la nature", a déclaré Gili Raanan, fondateur de la société de capital-risque Cyberstarts et partenaire général de Sequoia Capital, à propos des unités de renseignement.

8200 DIPLÔMÉS DOMINENT

Il précise que le fait d'être issu d'une unité de renseignement d'élite n'est pas une exigence pour lui lorsqu'il investit, mais que "90 à 95 % des équipes que je vois sont composées de diplômés de l'école 8200".

"Alors, que je m'y intéresse ou non, c'est le vivier de talents que je recherche.

Cela s'explique en partie par la nature libre et méritocratique des unités, qui permet à leurs diplômés de s'intégrer facilement dans le monde des start-ups après la fin de leur service, a déclaré Raanan, qui a été l'un des premiers investisseurs dans Adallom et Wiz - dont le siège social se trouve maintenant à New York et la R&D à Tel Aviv.

Rappaport n'a pas voulu accepter l'argent de Sequoia pour Adallom en 2012 et a refusé un certain nombre de demandes de rendez-vous de Raanan.

Raanan a insisté et il a finalement accepté de se rencontrer dans une station-service à environ 40 minutes au nord de Tel Aviv. "Nous avons essentiellement signé les conditions sur une serviette de table dans une station-service.

Bien que le service militaire post-secondaire soit obligatoire en Israël, les unités de renseignement ont le droit de premier refus afin de pouvoir "sélectionner les meilleurs éléments", a déclaré Dror Bin, directeur général de l'Autorité israélienne pour l'innovation.

8200 est la principale unité de collecte d'informations de l'armée, où des soldats âgés de 18 à 21 ans développent et utilisent des outils de collecte d'informations, qu'ils transmettent à des responsables de haut niveau. C'est la version israélienne de l'Agence nationale de sécurité américaine.

Moins connue, l'unité technologique 81 de l'Intelligence Corps fournit des technologies de pointe aux soldats israéliens.

Rappaport a également servi dans cette unité, qui a servi de tremplin à de nombreuses entreprises de cybernétique, d'intelligence artificielle et de fintech une fois que les soldats sont retournés à la vie civile.

LA FORCE DES START-UP

Malgré l'ombre portée sur l'économie par la guerre de Gaza, les entreprises israéliennes ont été parmi les principaux bénéficiaires de l'explosion de la demande en matière de sécurité informatique et ont bénéficié d'un certain nombre de tours de financement importants.

Le groupe industriel Startup Nation Central a déclaré mercredi dans un rapport que le financement privé dans les startups israéliennes a augmenté de 31% à 5,1 milliards de dollars au premier semestre 2024 par rapport au deuxième semestre 2023, la cybersécurité contribuant à 52% du financement.

"On pourrait s'attendre à ce que le "facteur israélien" ait un impact plus fort sur l'activité technologique israélienne, mais les données suggèrent le contraire", a déclaré Avi Hasson, directeur général de Startup Nation Central.

Si l'acquisition de Wiz se concrétise, elle éclipserait l'achat de Mobileye par Intel en 2017 pour 15,3 milliards de dollars et fournirait au moins un milliard de dollars de recettes fiscales dans les coffres israéliens.

"Même si cela ne se produit pas, c'est un signe de confiance dans le secteur technologique israélien", a déclaré Bin.

"Décider de faire un investissement aussi important dans une entreprise israélienne en temps de guerre signifie qu'il s'agit vraiment d'une bonne affaire", a-t-il ajouté, ajoutant qu'il s'attendait à en voir d'autres.

"Il existe aujourd'hui en Israël de nombreuses cibles intéressantes pour de telles acquisitions. Et peut-être même que cette décision potentielle de Google accélérera les décisions d'investissement d'autres entreprises.

Amiram Shachar, PDG et cofondateur de la société israélienne de sécurité informatique Upwind Security, a déclaré que l'achat potentiel de Wiz par Google est la "meilleure chose" qui aurait pu se produire pour les secteurs de la cybersécurité et de l'informatique en nuage, et que l'écosystème israélien en bénéficiera.

"Cela confirme que l'informatique dématérialisée est l'avenir", a-t-il déclaré, "et souligne la nécessité de créer des plateformes complètes, et pas seulement des entreprises spécialisées dans des fonctions spécifiques, pour la protéger". (Reportage de Steven Scheer ; Rédaction de Sharon Singleton)