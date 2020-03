Wizz Air réduit de plus de 60% ses vols vers l'Italie 0 04/03/2020 | 09:02 Envoyer par e-mail :

La compagnie à bas coûts hongroise Wizz Air a réduit certaines rotations vers l'Italie pour intégrer la menace du coronavirus. Elle pourrait décider d'autres ajustements dans les semaines à venir, en fonction de l'évolution de la situation. Wizz Air, qui se présente désormais comme "la compagnie aérienne la plus verte d'Europe", a pris la décision d'annuler des vols à cause du nombre élevé d'annulations de réservations. Le programme va être singulièrement allégé vers le nord de l'Italie entre le 11 mars et le 2 avril 2020. Au cours de cette période, les capacités seront réduites d'environ 60%, voire totalement pour certaines liaisons, vers l'Italie. "Les passagers dont les réservations sont affectées par ce changement sont automatiquement informés et accueillis sur une autre liaison à la date la plus proche possible, mais au moins 14 jours avant la date initiale du vol", indique le transporteur largement présent en Europe de l'Est et Centrale. Les lignes les plus affectées sont listées sur le site de la compagnie. Le management estime à ce stade difficile de prévoir l'étendue et la durée de l'épidémie et son impact sur son prochain exercice financier, qui commence le mois prochain.

