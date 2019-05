Wizz Air se voit prospérer malgré un marché européen difficile

La compagnie à bas coûts est basée à Budapest et mise sur ses liaisons avec l'Europe centrale et orientale, plus à l'abri de la guerre des prix que les liaisons avec le sud de l'Europe et la Méditerranée, qui affectent les perspectives de marge d'easyJet et Ryanair. Elle estime que son bénéfice augmentera en 2019-2020 et que des concurrents pourraient être amenés à supprimer des capacités non rentables.

Wizz Air table sur un bénéfice net de 320-350 millions d'euros pour l'exercice à fin mars 2020, après 292 millions en 2018-2019, juste un peu en dessous des attentes du marché.

A la Bourse de Londres, l'action Wizz subit des prises de bénéfice (-3,24% en fin de matinée) après un gain de 10% depuis le début de l'année, et surperforme les grandes compagnies aériennes européennes.

