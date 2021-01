Women in Agribusiness annonce la création de WIA Europe, un nouveau conseil de carrière et le calendrier des rencontres à venir

BOSTON, 12 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En s'appuyant sur la réussite en 2020 des événements virtuels de Women in Agribusiness (WIA), le groupe HighQuest, basé aux États-Unis, a annoncé la tenue d'événements pour 2021, à commencer par la conférence virtuelle Women in Agribusiness Summit Europe qui aura lieu du 8 au 10 mars 2021.



Cet événement virtuel organisé sur trois jours proposera les interventions en direct de personnalités d'exception. Il sera aussi l'occasion de poursuivre les échanges qui se tiennent tout au long de l'année sur l'industrie agroalimentaire au sein de la communauté Women in Agribusiness (WIA), laquelle compte des milliers de membres et ne cesse de grandir chaque jour. Le sommet se présentera sous la forme de deux visites virtuelles, ainsi que d'une plateforme intégrée qui constituera le portail de connaissances et de réseautage, et promettra de mettre en relation des intervenants et participants de plusieurs pays.

Le programme prévoit des discussions sur la manière dont l'agriculture en amont dans l'UE peut être rendue plus durable, sur les opportunités dans les aliments végétaux, les défis et les possibilités en matière de chaîne d'approvisionnement, et un atelier spécial de deux heures sur le réseautage stratégique. Parmi les intervenants figurent Jaine Chisholm Caunt, directrice générale de GAFTA ; Géraldine Kutas, directrice générale de l'Association européenne pour la protection des cultures ; et Dorothy Dalton, PDG de 3Plus International Ltd. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ainsi qu'avoir un aperçu de l'événement qui s'est tenu aux États-Unis en 2020 pour en savoir plus sur la conférence.

« Si l'année dernière a bien prouvé quelque chose, c'est qu'il est impératif de rester connecté pour faire avancer son entreprise », a confié Joy O'Shaughnessy, directrice des événements et directrice de l'exploitation chez HighQuest Group , la société mère de Women in Agribusiness. « Notre engagement à fournir des opportunités de réseautage pour cultiver et se développer, ainsi que les connaissances et le savoir-faire pour rester au fait des tendances, n'ont pas failli durant cette année marquée par tant d'inconnues, et nous sommes reconnaissants de continuer à servir la communauté WIA ».

Dans cette même optique, WIA a annoncé les dates de ses rencontres européennes pour 2021. Celles-ci, les WIA Meet Ups, sont des soirées de réseautage organisées depuis le confort de chez soi mais restent bien l'occasion d'établir de nouveaux contacts et de nouvelles relations professionnelles. L'admission y est gratuite pour les membres WIA (10 dollars US pour les non-membres). Vous pouvez les rejoindre et vous inscrire ici : clientinag.com/member .

Rencontres virtuelles WIA 2021 – Europe

Jeudi 14 janvier à 18h00 heure d'Europe centrale

Jeudi 11 février à 18h00 heure d'Europe centrale

À la rencontre d'une opportunité

Afin d'ouvrir de nouvelles portes dans le secteur agricole, Women in Agribusiness, a introduit l'outil WIA Career Connector. Ce site Internet organisé sur plusieurs niveaux offre des opportunités à la fois aux employeurs et aux demandeurs d'emploi selon son objectif de mettre les talents en relation avec une opportunité. Les internautes qui se rendent sur le site careers.womeninag.com peuvent publier de nouvelles offres d'emploi, consulter les offres proposées, effectuer des recherches par candidat et obtenir de l'aide en matière de création de CV, de compétences en entretien et bien plus encore. Les plus grandes entreprises au monde des secteurs de la restauration et de l'agriculture utilisent déjà l'outil WIA Career Connector, dont le contenu sera librement partagé avec la communauté WIA constituée de plus de 10 000 membres.

À propos de Women in Agribusiness

Le sommet annuel Women in Agribusiness Summit aux États-Unis, qui a été lancé en 2012, est réputé pour le rassemblement annuel de près de 1 000 femmes décisionnaires dans le secteur de l'agroalimentaire, dont 30 % occupent le niveau de PDG/cadres et 25 % un niveau de la direction de service. Le Women in Agribusiness Summit Europe a débuté à Barcelone, en Espagne, en février 2015. Celui-ci a été salué par un cadre présent qui l'a qualifié « d'événement axé sur les solutions qui a également fait ressortir les tendances actuelles du marché » et « d'événement agricole dont la caractéristique unique est d'être destiné aux femmes ».

Les initiatives de WIA se sont développées et ont fini par inclure l' adhésion à WIA, le Prix d'excellence WIA Demeter , des bourses et le blog WIA Today . Pour en savoir plus, rendez-vous sur womeninag.com .