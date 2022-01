WonderFi va racheter la société mère de la plateforme cryptographique canadienne Bitbuy pour environ 162 millions de dollars.

WonderFi Technologies Inc, soutenu par l'investisseur Kevin O'Leary, a accepté d'acheter First Ledger Corp, la société mère de Bitbuy, pour un montant d'environ 206 millions de dollars canadiens (162,13 millions de dollars), ce qui lui donne la pleine propriété de la place de marché cryptographique canadienne.

La plateforme d'agrégation de crypto-monnaies WonderFi paiera avec 70 millions de nouvelles actions et 50 millions de dollars canadiens (39 millions de dollars) en espèces, dont 20 millions de dollars canadiens seront payés d'avance et 30 millions de dollars canadiens en espèces différées, a déclaré la société dans un communiqué mardi. L'accord permettra à WonderFi d'accéder aux plus de 375 000 utilisateurs de Bitbuy, basé à Toronto. Plus de 4,4 milliards de dollars ont été transigés sur la place de marché Bitbuy depuis 2016 et la société a généré plus de 31 millions de dollars de revenus l'année dernière, selon le communiqué de WonderFi.

"L'intégration de WonderFi et de Bitbuy est un énorme pas en avant dans notre mission de démocratisation de la finance grâce à un accès facile et sécurisé aux DeFi et aux crypto-monnaies", a déclaré Ben Samaroo, directeur général de WonderFi, dans un communiqué de presse.

Les plateformes de financement décentralisées (DeFi) permettent aux utilisateurs de prêter, d'emprunter et d'épargner - généralement en cryptomonnaies - tout en contournant les gardiens traditionnels de la finance tels que les banques.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2022, selon le communiqué.

Selon un rapport publié à l'adresse https://tgam.ca/3FVfe2c dans le journal Globe and Mail, la société canadienne WonderFi espère ensuite s'implanter en Australie.

"C'est une excellente occasion de vraiment accélérer la croissance des deux entreprises au Canada et à l'international", a déclaré Samaroo de WonderFi au Globe and Mail.

En 2021, la société australienne de vente en ligne Kogan.com Ltd et Bitbuy ont conclu un accord de vente de domaine en vertu duquel Kogan a vendu le nom de domaine bitbuy.com à la société mère de Bitbuy.

L'accord comportait également un arrangement publicitaire en vertu duquel Kogan.com fournira un soutien marketing au futur lancement de Bitbuy sur le marché australien. (1 $ = 1,2706 dollar canadien) (Reportage de Mrinmay Dey et Akriti Sharma à Bengaluru ; Montage d'Ana Nicolaci da Costa)