Workplace Options présente Revive, un programme spécialisé d'accompagnement des employés souffrant de burnout

PARIS, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options a annoncé le lancement de Revive, un programme spécialisé, qui accompagne les employés qui subissent ou risquent de subir un burnout. Ce programme combine des séances de coaching et de thérapie.



À cause de la pandémie de COVID-19, plusieurs défis sans précédent sont apparus pour toutes les organisations dans le monde. Le passage à de nouveaux environnements de travail, la gestion de charges de travail plus lourdes et l’incertitude en matière de sécurité de l’emploi sont autant de facteurs qui peuvent engendrer un burnout des employés. La transition vers le travail virtuel et à distance de manière isolée a été la cause principale de burnout pendant la pandémie. Les conséquences du burnout sont implacables car elles peuvent entraîner une réduction de la productivité causée par l’absentéisme et le désengagement professionnel.

« Avec la fin de la pandémie qui approche, il est crucial pour les employeurs d’être vigilants et d’apporter leur soutien au bien-être émotionnel de leurs employés, » explique Alan King, le PDG de Workplace Options. « Il est facile de supposer que l’optimisme que nous ressentons tous pour l'instant engendrera une réduction du stress. Mais en réalité c’est l’inverse qui risque d’arriver avec l’attente et l’anxiété de l'avenir qui vont rendre les derniers mois du confinement et de la distanciation sociale particulièrement stressants. »

Le programme Revive offre un soutien intégré qui se concentre sur la prévention du burnout et le retour en santé des employés. Le programme comprend 4 composants principaux : Conscience, Reconnexion, Réintégration et Retour au travail. La conscience et la reconnexion ont pour but d’aider un employé à identifier les raisons du burnout et lui donner les stratégies nécessaires pour retrouver une vie épanouie. La réintégration et le retour au travail préparent l’employé à retourner au travail, équipé des ressources nécessaires pour parvenir à concilier travail et vie personnelle.

Le programme Revive est étudié pour intégrer des séances stratégiques, par téléphone ou vidéo, avec des thérapeutes, des accompagnateurs en développement personnel et des consultants spécialistes de la conciliation vie professionnelle-vie personnelle. Toutes les séances de thérapie sont organisées autour de l’emploi du temps de l’employé et elles sont entièrement confidentielles.

Un élément clé du programme Revive est l’emphase portée sur l’établissement du succès à long terme en veillant à ce que l’employé possède tous les outils nécessaires pour qu’il prenne soin de son bien-être et qu’il ne retombe pas en état de burnout. Pour plus d’informations sur les services et produits Revive et de Workplace Options, écrivez-nous à service@workplaceoptions.com.

À propos de Workplace Options

Workplace Options aide les employés à concilier leurs besoins personnels, professionnels et familiaux pour qu’ils soient en meilleur santé, plus heureux et plus productifs, personnellement et professionnellement. Les services exceptionnels d’assistance, d’efficience et bien-être de l’entreprise fournissent des informations, des ressources, des recommandations et des consultations sur divers sujets allant de la gestion de personnes à charge et du stress, jusqu’à des services cliniques et des programmes bien-être.

Grâce à son réseau international de professionnels et prestataires accrédités, Workplace Options est le prestataire de services intégrés de soutien et de conciliation le plus étendu du monde. Ses centres aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en France, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Japon, en Chine, en Inde et en Indonésie assistent plus de 65 millions d’employés dans plus de 100 000 entreprises et à travers plus de 200 pays et territoires.

Consultez www.workplaceoptions.fr pour en savoir plus.

