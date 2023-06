La proposition de l'administration Biden d'imposer une taxe de 30% sur le minage de cryptomonnaies aux États-Unis a été abandonnée, suite à un accord entre le président Biden et Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants. Initialement, la taxe "Digital Assets Mining Energy" aurait augmenté graduellement jusqu'à 30% en 2026, générant, d’après les estimations, potentiellement 3,5 milliards de dollars sur 10 ans. Les motivations de la taxe étaient liées à la consommation énergétique du minage.

L'Assemblée nationale a approuvé la “loi Influenceurs", qui encadre la promotion des cryptomonnaies par les influenceurs. Les règles prévoient que les promotions peuvent être faites pour les entreprises enregistrées en tant que prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cependant, la promotion des Initial Coin Offerings (ICO) sans l'autorisation de l'AMF reste interdite. Les NFT et la finance décentralisée (DeFi) ne sont pas concernés par cette loi et seront régulés plus tard au niveau européen

La Russie a abandonné son projet de création d'un exchange national de cryptomonnaies, annoncé en novembre 2022. Selon Anatoly Aksakov, président du Comité de la Douma d'État sur le marché financier, une réglementation pour encadrer les plateformes de cryptomonnaies serait préférable en premier lieu. L'idée est de donner un rôle à ces plateformes dans un contexte de contournement des sanctions internationales, en se concentrant sur les paiements transfrontaliers. Les détails précis de cette réglementation restent encore incertains.

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, prévoit d'étendre ses activités à l'Uruguay pour développer des solutions de production d'énergie durable et de minage de Bitcoin. L'entreprise s'associera avec une entreprise locale régulée, non spécifiée, pour lancer ces initiatives. L'Uruguay a été choisi en raison de son avancement dans la production d'énergies renouvelables. Tether a également récemment annoncé qu'il allouerait désormais 15% de ses bénéfices à l'achat de bitcoins.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, prévoit de licencier une partie de son personnel dans le cadre d'une "réorganisation des talents". Le nombre exact d'employés concernés n'a pas été divulgué. Cette décision intervient dans un contexte où Binance perd du terrain face à ses concurrents en termes de volumes d'échange.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Volumes d'échange par plateforme

Lors d'un récent tour de table, Worldcoin, dirigé par le magnat de la technologie Sam Altman, a obtenu une injection de capital-risque de 115 millions de dollars. Cette levée de fonds ressemble étrangement à l'époque glorieuse de la Silicon Valley, à une période où l'on disposait de capitaux bon marché et où l'on recherchait le statut et les paillettes plutôt que d'investissements judicieux. Mais face à la vague de scepticisme sur les plans éthique et financier, il est difficile de trouver des raisons logiques de se jeter corps et âme dans l’aventure Worldcoin.

Pour faire simple, la proposition de Worldcoin s'articule principalement autour de L’Orb, un dispositif conçu pour scanner la rétine des individus afin de vérifier leur identité en ligne. Parallèlement, l'entreprise propose de faire circuler des jetons Worldcoin sous la forme d'un "revenu de base universel" (RBU), en récompensant ceux qui se porteront volontaires pour les premiers tests de balayage oculaire.

Cependant, l'argumentaire de Worldcoin présente une lacune importante lorsqu'on s'interroge sur la valeur attendue de leur jeton une fois qu'il commencera à circuler. Il est difficile d'imaginer comment ce nouveau jeton basé sur Ethereum, dépourvu d'un modèle économique clair, peut être converti en produits et services du monde réel.

Dans ces conditions, on pourrait en déduire que l'aspect RBU ne sert qu'à camoufler le véritable objectif de Worldcoin : relever les défis de l'identité numérique. Pourtant, la stratégie adoptée pour atteindre cet objectif dévoile une boîte de Pandore de préoccupations en matière de protection de la vie privée et de bourbiers éthiques.

Cette stratégie à double facette n'est qu'une petite partie de la rhétorique perplexe et contradictoire utilisée pour promouvoir Worldcoin. L'entreprise s'efforce de se présenter comme un projet philanthropique, tout en promettant d'importants bénéfices - une stratégie qui rappelle l'aventure précédente d'Altman avec OpenAI.

Les dangers potentiels de Worldcoin deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure que le projet passe du concept à l'exécution. Une enquête approfondie menée par la MIT Technology Review auprès de nombreux utilisateurs de Worldcoin dans 24 pays, dont 14 pays en développement, a abouti à des conclusions inquiétantes. Voici une partie de l'enquête :

"Notre enquête a révélé des écarts importants entre le message public de Worldcoin, qui met l'accent sur la protection de la vie privée, et l'expérience des utilisateurs. Nous avons constaté que les représentants de l'entreprise avaient recours à des pratiques commerciales trompeuses, qu'ils collectaient plus de données personnelles qu'ils ne le reconnaissaient et qu'ils ne parvenaient pas à obtenir un consentement éclairé valable. Ces pratiques sont susceptibles d'enfreindre le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne - une probabilité que la politique de consentement aux données de l'entreprise reconnaît et demande aux utilisateurs d'accepter - ainsi que les lois locales".

Dans un même temps, en Chine, un marché clandestin florissant de données biométriques relatives à l'iris est apparu. Il serait alimenté par des personnes cherchant à s'inscrire à l'application de portefeuille de Worldcoin et, potentiellement, à obtenir des récompenses en Worldcoin. Ces données proviendraient de pays en développement comme le Cambodge et le Kenya. Cela montre fondamentalement comment le modèle de Worldcoin présente déjà les violations de la vie privée.

Malgré la gravité des infractions potentielles au RGPD, Worldcoin semble minimiser les risques. Sa dépendance à l'égard des manipulateurs de L'Orb - Orb Handlers - pour l'intégration des clients suggère que les mauvaises pratiques pourraient persister, ce qui est en totale contradiction avec la promesse de Worldcoin de s'attaquer au problème de l'identité numérique.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

Tromperies, travailleurs exploités et dons en espèces : comment Worldcoin a recruté son premier demi-million d’utilisateurs de test (MIT Technology Review, en anglais)

Molly White traque les arnaques aux cryptomonnaies. Ça marche du tonnerre (Wired, en anglais)

L’industrie de la publicité en ligne entre une nouvelle ère chaotique (The Atlantic, en anglais)

Découvrez la réponse de l’UE à la Crypto : l’e-euro (The Conversation, en anglais)