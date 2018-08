Worldline : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Jeudi 09 août 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+2,36% à 451,4 euros)UBS a relevé son objectif de cours de 45,50 euros à 53 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Worldline. Le bureau d'études a mis à jour ses estimations de marge d'Ebitda à long terme dans les services financiers et les services Commerçants (Merchant Services) après l'acquisition de Six Payment, à respectivement 30% et 27%. S'agissant du contrat d'outsourcing avec Commerzbank, il représente de 25 à 50 millions d'euros de revenus supplémentaires, soit 1% de croissance organique.