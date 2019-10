Information privilégiée et réglementée - Bruxelles, Paris, 8 octobre 2019, 18 heures

Wouter Devriendt démissionne en tant que CEO de Dexia

Le conseil d’administration de Dexia a pris connaissance de la décision de Wouter Devriendt de quitter Dexia afin de poursuivre sa carrière internationale.

Wouter Devriendt a été nommé CEO en mai 2016. Il quittera Dexia quelques mois avant l’expiration de son mandat.

Pour assurer une transition dans l’attente du recrutement d’un titulaire définitif, Monsieur Bart Bronselaer assumera temporairement les fonctions d’administrateur délégué et de président du comité de direction. Bart Bronselaer est membre du conseil d’administration depuis 2012, président du comité des risques et membre du comité d’audit. Le conseil d’administration entamera très prochainement la recherche d’une succession définitive.

Le conseil d’administration tient à exprimer sa gratitude à Wouter Devriendt pour son engagement et pour l’enthousiasme avec lequel il a accéléré la mise en œuvre du plan de résolution ordonnée. Sous sa direction, la taille de Dexia et les risques associés ont été réduits de plus de moitié et une grande simplification organisationnelle a été réalisée avec succès. À maintes reprises Wouter a dépassé les attentes nonobstant les défis exceptionnellement complexes inhérents à la résolution de Dexia.

Le conseil d’administration souhaite à Wouter beaucoup de succès dans sa future carrière.

Le conseil d’administration a pleinement confiance dans l’équipe de direction qu’il a constituée et qui poursuivra la mise en œuvre de la résolution ordonnée de Dexia.

