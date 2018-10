Wraptor et Tersedia jouent la carte des objets connectés dans le monde de la santé

Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé et Tersedia, intégrateur IT spécialisé dans les services managés pour les hôpitaux et cliniques, renforcent leur partenariat pour accompagner les établissements dans leur transformation digitale. Forts d'une première collaboration probante autour de la solution Jeebop MSSanté, les deux partenaires associent désormais leur savoir-faire autour de l'EAI Jeebop pour l'interopérabilité des dispositifs médicaux connectés (DMC).

L'objectif de cet accord est de permettre aux établissements de santé de tirer avantage des bienfaits des objets connectés en améliorant le parcours de soins. Cette solution permettra de générer du confort pour les équipes soignantes, mais également d'alléger la charge de travail tout en offrant une qualité de soins optimale. Les objets médicaux connectés sont une alternative peu coûteuse qui permet de réduire les frais engendrés par l'achat d'appareils traditionnels.

Grâce à leur maitrise complète du SIH et des flux de santé, Tersedia et Wraptor sont en capacité d'intégrer facilement et rapidement les DMC, offrant à leurs clients de nouvelles possibilités d'innovation. De plus, la solution permet de remonter en temps réel les données des appareils connectés directement dans le dossier patient.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Nous allons étendre notre partenariat avec Tersedia qui est un acteur qui bénéficie de toutes les compétences nécessaires pour apporter une réponse pertinente aux nouveaux besoins de nos clients et notamment sur le marché des objets connectés qui bénéficie d'une solide croissance auprès des professionnels de santé. »

Frédéric Serisé, Président Fondateur de Tersedia « Grâce à notre partenariat avec Wraptor, spécialiste de la gestion des flux de santé, nous apportons une solution fiable, rapide et sécurisée pour les établissements de santé. Nous les aidons dans la mise en place d'outils médicaux qui répondent aux exigences élevées du secteur de la santé, tout en en leur permettant de travailler plus rapidement et dans de meilleures conditions ».

A propos https://wraptor.fr