Wraptor obtient l'homologation DMP V2

À travers cette annonce, l’éditeur démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner comme un partenaire stratégique pour les établissements de santé qui doivent mener à bien leur transformation digitale tout en se conformant aux exigences réglementaires.

Déjà homologué DMP V1 depuis 2008, Wraptor franchit donc une nouvelle étape et confirme l'homologation de son connecteur DMP Jeebop pour la création et l'alimentation du DMP en authentification indirecte. Ainsi, les établissements de santé qui vont devoir migrer et faire évoluer leur SI pour se conformer au DMP V2 pourront donc s’appuyer sur l’offre de Wraptor. À noter également que Wraptor, grâce à sa solution, permettra aux éditeurs de solutions de santé de se conformer à la réglementation en vigueur pour bénéficier d'une alimentation DMP sans passer par un développement et une longue procédure d'homologation.

Au final, la solution de Wraptor assure la création des DMP depuis la Gestion administrative et l'alimentation du DMP depuis le dossier patient en assurant la confidentialité des données et la sécurité des transferts. De plus, le connecteur DMP permet de respecter les exigences du projet HOP'EN, quant à l'alimentation du DMP par les établissements de santé.



Patrick DESOT, Président de Wraptor « Nous sommes fiers d’avoir obtenu cet agrément qui met en évidence notre capacité à concevoir des solutions performantes et adaptées aux attentes des professionnels de santé. À travers notre offre, nos clients peuvent ainsi se conformer aux nouvelles réglementations pour gérer le DMP ».