Wraptor participe aux pilotes du Ségur de la santé

L’éditeur Wraptor annonce sa participation au Ségur de la santé dans le cadre du lancement de différents sites pilotes réalisés auprès de cliniques retenues pour les groupes Elsan, Vivalto et Saint Gatien.

L’objectif de ces pilotes consiste à mettre en production avant la fin du mois de juin 2021 la transmission de la lettre de liaison et de la prescription de sortie de la clinique vers le DMP et la MSSanté au format CDA R2 niveau1 avec l'identité qualifiée. Dans ce contexte, Wraptor assure la transformation des données en CDA R2 niveau 1 si le DPI les fournit dans un autre format puis transmet les données vers le DMP et la MSSanté. Pour mémoire, Wraptor est déjà homologué en DMP V2.3 et en cours d'homologation V2.4 pour l'intégration de l'INS (Identifiant National de Santé).

Le calendrier de déploiement de l’Espace Numérique de Santé (ENS) prévoit une première version du service, intégrant l’accès au DMP et à la messagerie sécurisée en juillet 2021. Cette première version sera mise en production dans quelques territoires pilotes. L’ENS sera disponible à l’ensemble de la population au premier janvier 2022, suite à une campagne de communication individuelle pour informer les personnes de la création de leur espace (Source https://www.sesam-vitale.fr/espace-numerique-de-sante).

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Le DMP et la MSSanté sont des éléments socles de l'Espace Numérique de Santé. A la demande de nos clients, nous les accompagnons à remplir les objectifs du Ségur de la Santé au travers de nos solutions. D’ores et déjà de premiers projets pilotes mettent en avant notre expertise au service des professionnels de santé dans la digitalisation de leurs opérations en se conformant à la législation en vigueur. »