Wraptor répond aux prérequis du programme HOP'EN

L’éditeur Wraptor se positionne en partenaire des hôpitaux et autres établissements de santé en annonçant la conformité de l’ensemble de ses solutions avec les directives du programme HOP'EN.

Le programme HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » s’inscrit pleinement dans la politique du numérique en santé qui intègre les recommandations du rapport Pon-Coury (rapport final « Accélérer le virage numérique » - Dominique Pon et Annelore Coury). Ce programme s’inscrit également dans le cadre du grand plan d’investissement (GPI), et de son initiative 23 : accélérer la transition numérique du système de santé et son volet « numériser les hôpitaux et leur environnement ».

Il poursuit les efforts engagés par les établissements de santé dans leur transformation numérique et leur modernisation et a comme ambition d’amener - d’ici 2022 - les établissements de santé, quels que soient leur statut, leur taille et leur activité, à un palier de maturité de leur système d’information, nécessaire pour répondre aux nouveaux enjeux de décloisonnement du système de santé et de rapprochement avec les patients (source: ministère des Solidarités et de la Santé).

Dans ce contexte, Wraptor apporte des réponses opérationnelles concrètes aux professionnels de santé en mettant à leur disposition une gamme de solutions complémentaires dans différents domaines : EAI, gestion centralisée des identités, messagerie sécurisée, etc. Ce faisant, les établissements de santé peuvent mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des outils éprouvés qui s’intègrent parfaitement dans le cadre des prérequis HOP’EN :

JIM, Jeebop Identity Manager, pour la gestion d'un référentiel unique d’identités des patients (1.1), et l’identito-vigilance opérationnelle (1.2),

l'EAI Jeebop et son connecteur DMP pour la capacité du SIH à alimenter le DMP (4.1), ainsi que son connecteur ROR pour le peuplement du ROR (4.2),

MSSPro en mode connecteur ou SAAS pour l'utilisation d’une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé (4.3).

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Notre spécialisation sur les métiers de la santé nous permet d’accompagner efficacement nos clients dans l’évolution de leur système d’information. Parfaitement en ligne avec les prérequis HOP’EN, nous nous positionnons comme un partenaire stratégique pour les établissements de santé qui souhaitent moderniser leurs processus de gestion efficacement en s’appuyant sur des solutions métiers répondant à leurs attentes et conformes aux orientations réglementaires en vigueur. »