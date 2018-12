Wraptor se positionne comme acteur majeur du DMP

Wraptor, éditeur spécialisé de solutions à destination des professionnels de santé, confirme son expertise à l'occasion du lancement du Dossier Médical Partagé (DMP) annoncé le 5 novembre.

Dans ce contexte, Wraptor confirme l'homologation de son connecteur DMP Jeebop santé 4.7 compatible IGC SANTE pour la création et l'alimentation du DMP en authentification indirecte. Le connecteur Jeebop gère le format CDA-R2 du niveau 1 au niveau 3, et peut prendre en charge tout autre format.

Une compatibilité avec tous les éditeurs et tous les établissements de santé

Wraptor a conclu de nombreux partenariats avec des éditeurs de logiciels de laboratoire pour alimenter le DMP (ou carnet de santé numérique) avec les résultats d'analyse, mais aussi avec des éditeurs de dossiers patients des établissements de santé pour transmettre entre autres les comptes rendus d'hospitalisation. Ce connecteur est disponible aussi bien en mode Onpremise qu'en version hébergée auprès d'un hébergeur agréé HADS.

Il assure la création des DMP depuis la Gestion administrative et l'alimentation du DMP depuis le dossier patient en assurant la confidentialité des données et la sécurité des transferts.

Les créations de DMP s'effectuent en temps réel et sont alimentés automatiquement à la fréquence désirée. La traçabilité des échanges entre le SIH et le DMP est gérée dans le Superviseur pour permettre d'identifier rapidement les problèmes et ainsi agir efficacement en cas de détection d'anomalie.

Patrick Desot, Président de Wraptor «L'alimentation du DMP est un des critères pour être éligible au programme Hopital Numérique Hop'EN destiné à accélerer la transition numérique du Système de santé. Wraptor bénéficie d'une expertise qui le positionne comme un partenaire-clé pour se conformer aux exigences réglementaires fixées afin de mettre en oeuvre le DMP. »

