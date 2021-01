Würth: légère hausse des recettes en 2020

Zurich (awp) - Le spécialiste allemand des matériaux de fixation et d'assemblage Würth a enregistré une légère hausse des ventes pour sa filiale suisse, et aussi au niveau mondial, en 2020. Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, le développement de l'e-commerce, les divisions construction et le commerce de gros de produits électroniques ont notamment soutenu les résultats.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires en Suisse a pris 1,8% à 966,5 millions d'euros, indique mardi un communiqué.

Au niveau global, les recettes ont grappillé 0,9% à 14,27 milliards d'euros, soit une progression de 2% hors effets de changes. Les divisions construction (+12,3%) et commerce de gros de produits électroniques en Allemagne (+10,8%) ont engrangé de bonnes performances tandis que l'automobile et la construction de machines ont pesé sur la marche des affaires.

La vente en ligne a dégagé 2,8 milliards, en hausse de 5,8%, et contribue maintenant à 19,8% des ventes totales, soit une amélioration d'un point de pourcentage.

Au niveau rentabilité, le bénéfice opérationnel est resté stable à 770 millions d'euros.

En Suisse, le nombre de collaborateurs est resté quasi-stable à 1442 contre 1440 l'année d'avant et à l'échelle du groupe, 453 personnes ont été recrutées, ce qui porte leur nombre à 79'139.

