La plateforme de médias sociaux X a reçu l'approbation pour une licence de transmetteur de fonds en Virginie, le 17e État américain à l'accorder, alors que la société détenue par Elon Musk poursuit ses efforts en vue d'introduire des fonctions de paiement.

La licence de Virginie permet à X de faciliter les transferts d'argent par voie électronique à partir de mardi, selon le Nationwide Multistate Licensing System & Registry, une base de données en ligne.

Musk a déclaré que l'introduction des paiements aiderait X, anciennement Twitter, à se transformer en une "application universelle" offrant des services au-delà des médias sociaux. Cela inclurait la possibilité d'envoyer des paiements de pair à pair, a-t-il déclaré.

Bien que X obtienne régulièrement l'approbation pour les licences de transmetteur de fonds, Musk a déclaré lundi que New York et la Californie "prennent le plus de temps pour l'approbation".

Reuters a précédemment rapporté que Twitter avait entamé le processus de demande de licences de transmetteur de fonds avant l'acquisition par Musk, en ciblant d'abord les États où les exigences sont plus faciles à remplir avant de s'attaquer aux grands États comme New York et la Californie où les processus de demande sont plus stricts.

Les États qui ont récemment accordé des licences de transmetteur de fonds à X sont l'Utah, la Floride, l'Arkansas et la Pennsylvanie.