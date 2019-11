XEROX : divorce à l'amiable avec Fujifilm après l'échec de leur rapprochement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xerox a annoncé la vente de sa participation de 25 % dans Fuji Xerox Co, Ltd à une filiale de Fujifilm et la cession à une filiale de Fuji Xerox Co, Ltd de sa participation de 51 % dans leur coentreprise Xerox International Partners. Le groupe américain recevra un total d’environ 2,3 milliards de dollars. Xerox prévoit d'utiliser le produit de cession pour réaliser des opérations de fusions et acquisitions relutives dans son coeur de métier et les industries adjacentes, distribuer du capital aux actionnaires et rembourser sa dette de 550 millions de dollars venant à échéance en décembre 2019.Le groupe japonais abandonnera aussi ses poursuites judiciaires. Il demandait 1 milliard de dollars après l'échec de leur rapprochement en 2018.