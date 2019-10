XEROX est plus optimiste sur ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xerox a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et rehaussé ses objectifs 2019. Le spécialiste de l'impression et de la gestion des documents a enregistré un bénéfice net de 221 millions de dollars, soit 96 cents par action, contre un bénéfice net de 89 millions de dollars, ou 34 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,08 dollar, soit 21 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires de Xerox a reculé de 6,5 % à 2,2 milliards de dollars, là où le marché anticipait 2,19 milliards de dollars.Il s'est replié de 5,3 % à taux de change constants.Grâce à une performance trimestrielle supérieure aux attentes, Xerox est plus optimiste sur ses objectifs 2019. Il vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 4 et 4,10 dollars contre de 3,80 à 3,95 dollars précédemment. Le marché vise 3,89 dollars.