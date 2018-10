XEROX : publication trimestrielle mitigée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xerox a dévoilé des résultats mitigés au troisième trimestre. Le spécialiste de l'impression et de la gestion des documents a enregistré un bénéfice net de 89 millions de dollars, soit 34 cents par action, contre un bénéfice net de 179 millions de dollars, ou 68 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 85 cents, soit 7 cents de moins que le consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires de Xerox a reculé de 5,8% à 2,352 milliards de dollars, là où le marché anticipait 2,42 milliards de dollars.Le programme de rachat d'actions a été relevé, passant de 500 à 700 millions de dollars.