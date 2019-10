XL Airways en liquidation judiciaire

La petite compagnie, qui emploie 600 personnes, dessert principalement les Caraïbes, La Réunion et les Etats-Unis. Sa direction avait demandé l'aide d'Air France, fin septembre.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports, a regretté qu’aucune offre de reprise n’ait pu aboutir.

"L’Etat a soutenu l’entreprise XL Airways dans sa recherche de solutions notamment pour l’aider dans ses discussions en lien avec ses actionnaires et ses principaux fournisseurs, et va continuer de l’accompagner dans la procédure de liquidation", promet-il dans un communiqué.

"En particulier, un accompagnement sera mis en place pour les personnels d’XL Airways afin d’assurer un retour le plus rapide possible à l’emploi avec notamment des offres de formations et un travail sur le reclassement", poursuit le secrétaire d'Etat, ajoutant que le gouvernement suit également "avec la plus grande attention la situation des passagers concernés".

(Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)