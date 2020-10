Xavier Bettel a participé au Sommet Benelux par vidéoconférence

Le 7 octobre, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel a participé au Sommet Benelux, qui s'est tenu sous forme de vidéoconférence.

Ensemble avec Marc Rutte, Premier ministre des Pays-Bas assumant actuellement la Présidence tournante de l'Union Benelux, ainsi qu'avec Alexander De Croo, Premier ministre de Belgique, les Premiers ministres ont discuté des dernières évolutions concernant des dossiers courants et plus particulièrement des thèmes qui seront abordés lors du Conseil européen du mois d'octobre: les objectifs climatiques UE à l'horizon 2030, le dialogue sur l'État de droit, et les derniers développements concernant le Brexit.

Lors de cet échange, le Premier ministre a présenté ses visions pour l'Union pour les années à venir: 'En tant que pays du Benelux, nous devons nous appuyer sur ce qui a été accompli jusqu'à présent et continuer à approfondir notre coopération par de nouvelles voies et priorités. Des projets concrets et tangibles qui ont un impact direct sur la vie de nos citoyens et entreprises dans les domaines de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, le renforcement de notre marché intérieur et la numérisation, doivent être des priorités pour l'Union Benelux. De même, nous devons maintenir notre rôle de pionnier dans l'UE et améliorer l'efficacité de la coopération transfrontalière entre nos trois pays.'

Ceci fut l'occasion d'adopter la déclaration du Sommet Benelux qui réitère que, depuis plus de 75 ans déjà, les pierres angulaires de la coopération étroite entre les pays du Benelux sont la sécurité, la prospérité et la liberté. En ce qui concerne la pandémie de la COVID-19 qui a confronté l'Union européenne à de graves défis, les Premiers ministres du Benelux déclarent le suivant: 'Nous, Premiers ministres de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, sommes fermement convaincus qu'une Union européenne unie est essentielle pour trouver des réponses à nos défis communs. À la lumière de la crise de la COVID-19, notre objectif est de surmonter cette crise ensemble, de parvenir à une reprise durable pour notre économie, notre société et nos citoyens, et de sortir de la crise plus forts qu'auparavant.'. La déclaration intégrale est attaché en annexe.

Par la suite, les Premiers ministres se sont échangés avec les membres du Collège des secrétaires généraux de l'Union Benelux, qui constitue le centre administratif de l'Union Benelux, sur le Plan de travail Benelux 2021-2014 et les priorités pour les années à venir. Ils ont également débattu de la question des frontières pendant la crise de COVID-19 et comment garantir la liberté de circulation des personnes tout en prenant en considération la santé publique.

'Même si que par visioconférence, c'est un grand plaisir de rencontrer les membres du nouveau Collège des secrétaires généraux, et ceci pour la première fois avec un Luxembourgeois à sa tête. Je vous remercie d'être le moteur de l'Union Benelux: par votre travail, vous donnez l'impulsion à l'approfondissement et au renforcement de la coopération entre nos trois pays au service de tous nos citoyens et entreprises.', a déclaré le Premier ministre lors de son intervention.

