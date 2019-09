Zurich (awp) - Xavier Ducousso rejoint la direction de Wander, fabricant de l'Ovomaltine, en tant que responsable global de la gestion de l'approvisionnement des produits, selon un communiqué paru lundi. Il succède à Theo Schmid.

Xavier Ducousso était jusqu'à présent responsable de la production et du conditionnement chez Wander. Depuis le 1er septembre, la direction du groupe se compose d'Arnold Furtwaengler, le directeur général, de Christina Kieni Römer, directrice du marketing et de la vente, Stefan Stucki directeur financier et informatique et Xavier Ducousso.

ck/fr