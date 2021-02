Xebec annonce la mise en place de facilités de crédit de 59 millions de dollars de la Banque Nationale du Canada

MONTRÉAL, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (Xebec), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, a annoncé aujourd'hui l’obtention de facilités de crédit auprès du Groupe bancaire Technologie et innovation de la Banque Nationale du Canada pour une valeur totale jusqu’à 59,25 millions de dollars canadiens. Ces facilités permettront à l’entreprise de bénéficier d’une plus grande flexibilité financière et d’une meilleure gestion de la trésorerie afin de poursuivre sa trajectoire de croissance et l’implantation de sa stratégie d’acquisition visant à développer un réseau de services en technologies propres en Amérique du Nord et en Europe pour ses installations de gaz naturel et d'hydrogène renouvelables en pleine expansion.



« Nous sommes ravis de nous associer à la Banque Nationale du Canada, qui s'est engagée à soutenir le développement durable et à établir des relations de longue durée avec ses clients. La confiance accordée à Xebec par la Banque pour accroître nos facilités de crédit démontre que notre équipe dispose d'un plan de développement et de croissance qui répond adéquatement aux besoins de décarbonisation dans le monde », a déclaré Stéphane Archambault, directeur financier de Xebec Adsorption Inc. « Xebec est une entreprise innovante dans le domaine des technologies propres qui développe des solutions pour aider ses clients à réduire leurs émissions de GES tout en diminuant leur coût d'achat de gaz industriels et renouvelables. L'économie évolue rapidement et la conciliation du développement économique avec la lutte aux changements climatiques est, plus que jamais, nécessaire. Xebec joue un rôle de plus en plus important dans la transition vers une économie carboneutre ».

« Notre groupe Technologie et innovation offre un soutien spécialisé aux entreprises technologiques à croissance rapide comme Xebec, qui est en voie de devenir un leader dans le domaine des gaz renouvelables. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise canadienne qui fournit des solutions d'énergie propre à des milliers de clients dans le monde et dont les activités ont connu une croissance considérable au cours des dernières années. Il est très excitant pour nous de soutenir Xebec dans sa future stratégie de développement et d'acquisition », a ajouté François-Pierre Dionne, directeur principal, Groupe Technologie et innovation à la Banque Nationale du Canada.

Ces facilités de crédit représentent le plus important accès au financement par emprunt dont l’entreprise dispose à ce jour.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d’un actif de 344 milliards de dollars au 31 janvier 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d’employeur et son engagement à l’égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, la capacité de Xebec et du Fonds à identifier d’autres partenaires, la capacité du partenariat à mobiliser des investissements de capitaux supplémentaires, le développement du marché du gaz renouvelable au Canada, la capacité du partenariat à identifier des projets de gaz renouvelable intéressants dans lesquels investir, le prix des matières premières, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.