Xi Jinping Days 27/08/2021 | 11:07 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les valeurs du luxe ont été chahutées ces deux dernières semaines sur fond de craintes de la politique de Xi Jinping en Chine. L’Empire du Milieu déçoit les investisseurs par le ralentissement de sa croissance économique du cours du T2. Mais l’information qui fait trembler le plus les géants du luxe, c’est l’annonce d’une prochaine loi sur la redistribution des richesses pour créer une classe moyenne plus fortement majoritaire dans le pays et un ajustement des revenus des classes sociales les plus aisées. La clientèle chinoise compte pour 33% de la demande mondiale en produits de luxe. LVMH réalise 34,4% de son chiffre d’affaires en Asie-Pacifique, Kering 38%, Hermès 45,6%, Moncler 43,9% et L’Oréal 35%. Autant vous dire que les valeurs du luxe sont fortement impactées par les décisions de régulation de ce marché. Entre le 13 août et le 19 août (soit en 5 séances boursières), Kering a chuté de 18,24%, LVMH recule de 14%, Hermès perd 8,75% et L’Oréal lâche un petit 3,92%. Ce secteur fait d’ailleurs la tendance de l’indice parisien. Les quatre mastodontes français LVMH, Kering, Hermès et L’Oréal pèsent 22,87% du flottant du CAC40. L’indice conserve cependant son avance sur la plupart de ses homologues européens depuis le 1er janvier même avec cette phase de peur qui l’a fait chuter de 3,5% depuis le 13 août. (Dessin d'Amandine Victor)

© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.08% 6660.44 20.27% HERMÈS INTERNATIONAL -0.12% 1236.5 40.75% KERING -0.01% 672.3 13.12% L'ORÉAL 0.25% 395.1 26.80% LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE -0.29% 619.8 21.67% MONCLER S.P.A. 0.07% 54.22 8.06% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue