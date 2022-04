Xi Jinping affirme que les sanctions unilatérales ne fonctionneront pas

BOAO, Chine, 21 avril (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé jeudi l'opposition de la Chine aux sanctions unilatérales et à la "juridiction du bras long", et a indiqué que le "découplage" et les moyens de pression tels que l'interruption des chaînes d'approvisionnement ne fonctionneront pas.

La Chine a régulièrement critiqué les sanctions occidentales, dont celles imposées à Moscou après l'invasion russe de l'Ukraine, veillant toutefois à ne pas venir en aide à la Russie, ce qui pourrait mener à ce que des sanctions soient décidées contre Pékin.

Lors d'un discours diffusé durant le Forum de Boao pour l'Asie, qui se déroule dans l'île de Hainan, Xi Jinping a également déclaré que des efforts étaient nécessaires pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement mondiales, ajoutant toutefois que l'économie chinoise était résistante et que sa tendance à long terme n'avait pas changé.

L'économie chinoise est confrontée à des vents contraires dus à l'impact de ses efforts pour combattre l'épidémie de coronavirus, en particulier dans son centre économique de Shanghai. Xi Jinping n'a pas spécifiquement mentionné l'épidémie de coronavirus lors de son discours. (Reportage Kevin Yao, rédigé Tony Munroe; version française Camille Raynaud)