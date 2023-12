Le président chinois Xi Jinping a exhorté vendredi les ambassadeurs chinois à créer une "armée de fer diplomatique" loyale au Parti communiste, ravivant la rhétorique abrasive du "guerrier loup" propagée par certains diplomates, signe de la politique étrangère de plus en plus affirmée de la Chine.

"Osez vous battre et devenez les défenseurs de l'intérêt national. Il est nécessaire de sauvegarder résolument les intérêts de la souveraineté nationale, de la sécurité et du développement avec une position de préparation et une volonté ferme de défier les puissances fortes", a déclaré M. Xi aux envoyés chinois à l'étranger réunis à Pékin, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV.

Ses remarques font référence à un style de rhétorique plus audacieux et plus conflictuel adopté par les diplomates chinois depuis 2020, qui avait été moins important cette année alors que la Chine cherchait à attirer des investissements étrangers pour son économie affaiblie.

Les liens avec les États-Unis se sont brièvement dégelés après que M. Xi a rencontré le président américain Joe Biden en novembre, mais la Chine est également engagée dans des différends diplomatiques avec les Philippines au sujet d'un récif contesté en mer de Chine méridionale, ainsi qu'avec le Japon au sujet de son rejet d'eaux usées contaminées par le nucléaire provenant de son réacteur accidenté de Fukushima.

M. Xi a également exhorté les émissaires à adhérer à la discipline du Parti, répétant le mot "strict" à sept reprises dans un discours annuel prononcé à l'issue de la conférence centrale sur les affaires étrangères, une réunion secrète de haut niveau du Parti communiste sur la planification de la politique étrangère qui a lieu tous les cinq ans et qui s'est achevée jeudi.

"Il est nécessaire de mettre en avant les règles et la discipline, de s'imposer une discipline stricte, d'assumer une responsabilité stricte... et de créer une armée de fer diplomatique loyale au Parti... qui ose et sait lutter, et qui observe une discipline stricte", a déclaré M. Xi lors de la conférence des émissaires au Grand Hall du Peuple à Pékin.

Les remarques de M. Xi interviennent dans un contexte de regain de discipline au sein du corps diplomatique chinois, après que le précédent ministre des affaires étrangères, Qin Gang, a été démis de ses fonctions en juillet, alors qu'il n'avait exercé ses fonctions que pendant sept mois, à la suite de rumeurs de liaison.

"La loyauté envers le Parti, le pays et le peuple est la glorieuse tradition du front diplomatique", a déclaré M. Xi.

"Il est nécessaire de construire une ligne de défense idéologique forte... et d'être une personne astucieuse avec des convictions politiques fermes qui respecte strictement les règles et la discipline.

M. Xi a également souligné la nécessité pour la Chine d'accroître son influence internationale afin de lutter contre ce qu'il estime être les tentatives de l'Occident de contenir et de supprimer la Chine, en répétant cinq fois le mot "lutte".

"Nous devons nouer des amitiés larges et profondes, et la lutte pour gagner le cœur des gens doit être menée non seulement dans les temples, mais aussi en profondeur parmi les masses. Nous devons utiliser des langues et des méthodes étrangères pour bien raconter l'histoire de la Chine", a déclaré M. Xi, faisant écho à un discours prononcé en juin 2021 dans lequel il exhortait les fonctionnaires à créer une image de la Chine "digne de confiance, aimable et respectable".

Lors de la conférence centrale sur les affaires étrangères, M. Xi a également fustigé les "brimades" et l'"hégémonie" de l'Occident, exhortant les diplomates et les fonctionnaires à "perpétuer notre esprit de combat".