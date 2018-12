Xi Jinping promet d'accélérer le rythme des réformes

PEKIN, 31 décembre (Reuters) - Le rythme des réformes ne stagnera pas en Chine l'année prochaine, a promis lundi le président chinois Xi Jinping qui s'est en outre engagé à ouvrir davantage son pays.

Dans un discours retransmis par les médias d'Etat à l'occasion de ses voeux pour le Nouvel An, Xi Jinping a évoqué les grandes réformes entreprises en 2018, plus d'une centaine selon lui.

"Le monde a vu une Chine où les réformes et l'ouverture ont accéléré et a vu la détermination de la Chine à rester sur le chemin de la réforme et de l'ouverture", a dit le président chinois.

"Le rythme de nos réformes ne va pas stagner et l'ouverture va s'amplifier", a-t-il ajouté.

Xi Jinping n'a pas évoqué le conflit commercial qui oppose Pékin à Washington mais a souligné que 2019 apporterait son lot d'opportunités et de défis.

(Ben Blanchard, Nicolas Delame pour le service français)